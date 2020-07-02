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台中購物節首日發票登錄金額200萬 西屯區買氣最好
「2020台中購物節」昨天開跑，雖非假日，首日仍創下200萬元消費登錄金額，民眾在「西屯區」實體店家消費累計15萬7326元，全市29區最高。
經發局表示，今年活動與財政部系統串接，民眾綁定雲端發票即可直接匯入，便民服務再升級，歡迎市民踴躍下載購物節APP，消費滿額抽豪宅、汽車、現金等大獎。
回饋「搶早鳥」註冊購物節APP的民眾，昨日經發局抽出7.9吋64G的iPad mini、2組AirPods pro早鳥下載加碼禮，3組幸運號碼得獎公告已公布在活動官網：https://funtaichung.tw/2020shopping，並將透過電話及APP推播中獎訊息通知中獎人。
經發局說明，今年購物節優惠店家融合實體店家、線上店家及電視購物平台，提供多元性消費方式，民眾到台中消費，登錄APP發票金額，累積滿500元就可獲得1次抽獎機會；若是在購物節優惠店家消費，登錄金額更可「3倍計」，獲得更多抽獎機會。
除了消費抽大獎，市府也舉行多元活動邀請民眾參與，「食尚台中。夜市人氣美食大賞」票選活動也在昨日開跑、「食好東勢 湯好谷關」在東勢區優惠店家消費，更額外贈送摸彩券。
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