農村好物選拔8日開放報名 政府助通路行銷曝光

協助農村產品在機場、國際食品展等更多曝光管道，水土保持局今天表示，「農村好物」選拔7月8日到24日開放線上報名，歡迎全台農村社區生產製造且具在地特色的產品參加甄選。

行政院農業委員會水土保持局民國104年起辦理「農村好物」選拔，今年邁入第6屆，8日到24日開放線上報名，農村好產品、設籍農村社區且與農村社區產業具關鍵經營主體，可到「農社企暨農村好物網」報名參加甄選，獲選者可參與水保局推廣，讓更多消費者認識。

水土保持局表示，「農村好物」產品歷年曾在台北國際食品展、農業精品展、南投世界茶業博覽會、台灣燈會等活動展示，並協助在桃園國際機場航廈產銷專區、高鐵雲林站、網路商城、誠品信義店、全家行動購等設置銷售專區，讓獲選產品有更多曝光管道。

水保局表示，規劃多項輔導課程，協助獲選農村社區及企業經營主體提升法規認知，並增進參展通路銷售技巧，及透過市場調查來調整產品研發方向等協助，盼藉選拔挖掘更多具代表性及潛力產品，並鼓勵農村持續創新研發，加值農村產業。

另外，水保局明年滿60歲，為回顧民眾與水保局共同守護坡地環境及推動農村再生歲月，特別舉辦「水保一甲子，您與水保的故事」經典照片募集，投稿類型分別為災害紀實、歷史時刻、經典案例共三大類，19日前受理照片投稿，歡迎民眾踴躍分享照片。