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田中鎮收廢棄物拍賣捐社福 大城鄉非法堆燒汙染環境

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會派員向彰化縣田中鎮清潔隊致謝，鎮長洪麗娜代表收下感謝狀。圖／田中鎮公所提供
華山基金會派員向彰化縣田中鎮清潔隊致謝，鎮長洪麗娜代表收下感謝狀。圖／田中鎮公所提供

彰化縣大城鄉民間廢棄物堆置場上個月底一連燃燒3天，燒出廢棄物無處可去的問題。田中鎮清潔隊從廢棄物挑選出堪用物品，網拍所得7300元，清潔隊長張家楨捐款2700元湊足1萬元，華山基金會收到這筆捐款，今天派員到鎮公所致謝。

清潔隊長張家禎說，今年因疫情取消舉辦跳蚤市場拍賣資源回收品，改為上網競標，清潔隊曾把回收堪用的輪椅捐給華山基金會，這次拍賣資源回收品的第一筆款項全數捐贈華山基金會，未來繼續網拍資源回收品，得款將分配合各社福機構，讓弱勢族群分享田中鎮民的愛心。

鎮長洪麗娜表示，田中鎮清潔隊和鎮民配合垃圾分類和資源回收政策，鎮內垃圾量109年1至5月3946公噸，比去年同期4034公噸，減少88公噸，是全縣少數達到垃圾減量的鄉鎮市。

有價值的廢棄物被挑出來再利用，低價或沒價值的廢棄物若不在清潔隊清運項目範圍，被送到非法設置的民間廢棄物堆置場。大城鄉邱姓鄉民租用農地堆廢棄物，6月24日失火，一連三天燃燒，濃濃黑煙直竄天際驚動鄉民，po網呼籲相關單位重視。

徐姓回收業者指出，載運到非法堆置場的廢棄物沒什麼價值，無汙染或低汙染的廢棄物每公斤清運費10元，高汙染廢棄物清運費沒行情，越是難處理的高汙染廢棄物，清運費越貴，運到堆置場後，負責人雇工分類划不來，放火燃燒「減量」最省事，黑煙代表燃燒物包括塑膠和橡膠等物質，要注意塑膠、橡膠、金屬線圈和微小金屬元件混在一起，可能燒出世紀之毒戴奧辛。

環保局長江培根說，芳苑分局依違反廢棄物清理法報請臺灣彰化地方檢察署偵辦，此外，彰方調閱監視畫面追查出入車輛，因堆置場地處偏僻，將往外擴大調閱路口監視器，並配合消防局釐清起火原因以究責。

大城鄉廢棄物非法堆置場失火案進入司法調查階段，刑事處理比行政罰法優先，環保局將等刑事不起訴之後才能對邱姓承租人罰款，至於限期清理廢棄物也要等刑事偵辦認為無需再保全證物，環保局才能要求邱姓承租人清掉堆積如山的各式廢棄物。

廢棄物 資源回收 承租人

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