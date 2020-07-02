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台中捷綠線延伸通過交通部審查 將報行政院審查
台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫，交通部昨天審查後有條件通過。台中市交通局表示，將盡速修正完畢，由交通部確認後再呈行政院審查，預計今年底前核定。
交通局長葉昭甫說，捷運綠線延伸線通過審查，將對大坑觀光產業發揮更大效益，讓台中與彰化間的大眾運輸更便利，利於民眾縣市間往來，實現「區域聯合治理，優先從交通做起」目標。
橫跨台中市、彰化縣的捷運綠線延伸，交通部去年12月審查研議可行性，會中有委員提出彰化段路線需再考量，請市府再協調整合，建議檢討列車數計算、土地開發效益及興建期程等，市府今年5月21日修正報告書再次提報交通部。
葉昭甫表示，捷運綠線延伸線分大坑延伸段及彰化延伸段，總經費共277.48億元。其中，大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站；彰化延伸段銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。
捷運綠線20年前就有延伸線規劃，當時評估優先推動的主線段，今年底將通車。捷運綠線延伸線周邊經過多年發展，已蛻變為台中市新興核心區，延伸線計畫已納入前瞻計畫中，經可行性研究核定後，會儘快啟動後續規劃工程設計，實現大台中的軌道藍圖。
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