台中購物節開跑 小綠人號誌助宣傳

台中市交通局響應第2屆台中購物節活動開跑，在逢甲、勤美、新光、大遠百及一中商圈等處推出放大版小綠人，除將燈箱變大更利辨視外，也運用可變式顯示屏宣傳「台中購物節」相關訊息，歡迎全國旅客來台中遊玩購物抽大獎。

交通局長葉昭甫表示，一般的小綠人單一大小是20乘以20公分，因應高齡化社會，設計放大版小綠人為30乘以30公分，視覺效果放大一半，並加入LED顯示屏，透過可變式螢幕宣傳交通安全，首波優先設置在醫院附近。

配合市府宣傳購物節活動，將放大型小綠人及顯示屏推廣設置於人潮眾多商圈，包括逢甲商圈（逢甲路、福星路）、勤美商圈（公益路、公館路）、新光／遠百商圈（市政北七路/惠來路）、一中商圈（三民路、育才路）等。