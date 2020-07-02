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草生栽培無催熟劑 埔心鄉金蜜芒果在欉黃甜度賽蜂蜜

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
蔡鳴忠草生栽培金蜜芒果，顆顆「在欉黃」，不用催熟劑，天然甜熟。記者簡慧珍／攝影
蔡鳴忠草生栽培金蜜芒果，顆顆「在欉黃」，不用催熟劑，天然甜熟。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉有三蜜，其中一蜜的金蜜芒果目前進入產季，鞋廠主管蔡鳴忠10年前轉換跑道種金蜜芒果，6年前開始參加比賽，「有比就得獎」，今年他的芒果產量較往年多約三成，甜度超過21度，剖開芒果滴下來的汁就像不摻水蜂蜜一般甜。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今天表示，鄉內金蜜芒果種植面積約45公頃，特級品每公斤200元，一級品和二級品每公斤各130元、80元，差異在於顆粒大小，普級品賣相不好，製造芒果冰棒和冰沙，甜度絲毫不減，是鄉農會的夏季暢銷產品。

埔心鄉農會推廣安全蔬果，蔡鳴忠的金蜜芒果園草生栽培，中果套袋，通過300多種藥物檢驗，張旗聞認為可作為埔心鄉安全農產品的代表。蔡鳴忠本來跟著鞋廠西進，到中國大陸工作，42歲退休返鄉，金蜜芒果香甜可口讓他驚為珍品，加入種植行列。

「金蜜芒果甜度高，招來一堆果蠅，必須套袋；此外，果樹特性是一年減產、一年豐收，農民要把握豐收年加倍用心照顧，才能提高產量。」蔡鳴忠說，金蜜芒果「歹照顧」，果園6分地，草生栽培雜草多，他每天人工除草並不輕鬆，但雜草能維持生態平衡，同時具備降溫與保濕的功能，有助果樹健康生長。

蔡鳴忠2015年參加埔心鄉金蜜芒果評鑑，得到季軍，2016年冠軍，2017年和2018年冠軍，去年沒參賽，說是要禮讓別人得獎。他表示，從消費者的角度看金蜜芒果，品質擺第一，他建議挑選重量330至350公克，果肉最為細緻，選購時不能只看顏色，要聞香氣，若散發蜂蜜香味才算成熟。

彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞（右二）及農民為「蔡家果園」蔡鳴忠的金蜜芒果品質掛保證。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會總幹事張旗聞（右二）及農民為「蔡家果園」蔡鳴忠的金蜜芒果品質掛保證。記者簡慧珍／攝影

芒果 蜂蜜

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