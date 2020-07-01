從5所增到11所 盧秀燕：公托倍增達標
台中市霧峰區第一所社區公共托育中心昨天開幕，市長盧秀燕說，她上任時，僅有5所公托，目前已經增加到11所，已經完成她競選時所說的公托倍增目標，也預計在111年前還要完成50所的公托中心，讓年輕人「敢生、敢養」，減輕父母托育負擔。
盧秀燕也強調，公托公幼設立受到場地限制，因此市府以社區公共托育家園、公設民營托嬰中心等方式進行，但都以「平價托育」、「師資及場域符合政府標準」為原則，鼓勵年輕人敢生、敢養，而最重要的就是多增加設施、提供更多的資源。
霧峰第一所公托昨揭牌
這所公共托育中心設在霧峰國小，校方上午為揭牌舉辦慶祝歌舞表演，市長盧秀燕、立法委員陳柏惟、市議員李天生、林德宇，以及地方多名里長都前往參加。
霧峰區知名的南天宮昨也致贈霧峰國小50萬元經費購置冷氣，盧秀燕致詞時當場給予表場，感謝南天宮為了地方教育慷慨解囊，也讓學生學習飲水思源。
盧秀燕在霧峰社區公共托育家園理事長許美娥引導下，參觀公托中心和學校教室。許美娥說，霧峰國小長期致力貓頭鷹生態環境保護，貓頭鷹更是嬰兒的守護神，因此以貓頭鷹意象打造托育家園，希望提供舒適、衛生、安全照顧環境。
社會局長彭懷真感謝霧峰國小校長陳榮錦響應市府政策，提供適當場地完善霧峰托育環境。他也預告，霧峰下一個公托中心會在霧峰國中。
招收12名 洽詢到10日
這所霧峰區第一個公托中心由4名專業人員照顧12名0到2歲的幼兒，每月收費10000元；凡是設籍台中市0到2歲嬰幼兒的父母或監護人一方設籍在台中市，都符合收托資格。即日起至7月10日可打電話（04）23395422洽詢，額滿為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言