從5所增到11所 盧秀燕：公托倍增達標

台中市霧峰區第一所社區公共托育中心昨天開幕，市長盧秀燕說，她上任時，僅有5所公托，目前已經增加到11所，已經完成她競選時所說的公托倍增目標，也預計在111年前還要完成50所的公托中心，讓年輕人「敢生、敢養」，減輕父母托育負擔。

盧秀燕也強調，公托公幼設立受到場地限制，因此市府以社區公共托育家園、公設民營托嬰中心等方式進行，但都以「平價托育」、「師資及場域符合政府標準」為原則，鼓勵年輕人敢生、敢養，而最重要的就是多增加設施、提供更多的資源。

霧峰第一所公托昨揭牌

這所公共托育中心設在霧峰國小，校方上午為揭牌舉辦慶祝歌舞表演，市長盧秀燕、立法委員陳柏惟、市議員李天生、林德宇，以及地方多名里長都前往參加。

霧峰區知名的南天宮昨也致贈霧峰國小50萬元經費購置冷氣，盧秀燕致詞時當場給予表場，感謝南天宮為了地方教育慷慨解囊，也讓學生學習飲水思源。

盧秀燕在霧峰社區公共托育家園理事長許美娥引導下，參觀公托中心和學校教室。許美娥說，霧峰國小長期致力貓頭鷹生態環境保護，貓頭鷹更是嬰兒的守護神，因此以貓頭鷹意象打造托育家園，希望提供舒適、衛生、安全照顧環境。

社會局長彭懷真感謝霧峰國小校長陳榮錦響應市府政策，提供適當場地完善霧峰托育環境。他也預告，霧峰下一個公托中心會在霧峰國中。

招收12名 洽詢到10日

這所霧峰區第一個公托中心由4名專業人員照顧12名0到2歲的幼兒，每月收費10000元；凡是設籍台中市0到2歲嬰幼兒的父母或監護人一方設籍在台中市，都符合收托資格。即日起至7月10日可打電話（04）23395422洽詢，額滿為止。