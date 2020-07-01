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王惠美帶路 牛屎崎坑賞獨角仙、呷「進芬米胖」
目前正值獨角仙活躍的季節，彰化縣芬園鄉牛屎崎坑生態園區獨角仙生態更是豐富，彰化縣長王惠美今天為民眾導覽，除透過進芬社區介紹復育獨角仙的歷程外，還到進芬社區活動中心體驗進芬米胖DIY，推廣由在地盛產的台農2號土鳳梨、荔枝等農特產為餡料，所製作的手感麵包。
縣府農業處表示，牛屎崎坑生態園區原是廢耕的荔枝園，多年前因改種植光臘樹加上友善栽培而吸引獨角仙來到園區定居，進芬社區也因此投入獨角仙的復育及巡守工作，每年初夏獨角仙繁殖期往往吸引許多大小朋友前往近距離接觸，為避免民眾撲空掃興，社區也以培養箱培育獨角仙幼蟲，做為解說體驗教材，邀請大家一起來探訪獨角仙生態。
縣長王惠美說，牛屎崎坑因地坡陡，牛隻奮力爬上時使力過猛「挫塞」，留下滿地牛屎而得名，感謝進芬社區發展協會總幹事蔡舜淼卻利用此一場域，經營獨角仙復育有成，讓孩子能夠瞭解生態，居民也能前來體驗DIY，希望大家能夠好好維護、愛惜環境，不要帶走獨角仙，讓獨角仙能在園區能生態復育、永續繁衍。
王惠美說，縣府也積極協助進芬社區爭取農村再生計畫經費，由社區志工製作特色麵包，社區透過理事長及志工們經營關懷據點，有菜園種植蔬菜供關懷據點長輩用餐享用，為了籌措關懷據點的餐費，還自主製作特色「米胖」，將在地的鳳梨、龍眼乾、荔枝乾、乳酪等農產品做成不同風味的麵包，販賣所得提供社區營運發展，每周三、五上午11時30分「米胖」限定出爐時間，歡迎民眾向進芬社區訂購真材實料、美味可口的「米胖」，「進芬米胖」訂購專線電話：049-2511141
芬園鄉長林世明說，很多社區關懷據點都有經費來源經營不易等問題，但是社區必須開源節流，相信縣府會越做越好，公所也會越做越好，讓在地長輩好生活、身體健康。
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