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台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過
台中市捷運綠線主線工程將在今年底通車啟用，彰化縣積極爭取台中捷運綠線延伸彰化，規畫在彰化境內設置3座車站，今天終於也有了進展，交通部審查通過捷運綠線延伸彰化，後續由台中市政府修正報告後再報交通部轉行政院核定。
彰化縣長王惠美上個月與立委、民意代表北上到交通部拜會交通部長林佳龍爭取捷運延伸彰化，綠線延伸案將由高鐵台中站往南，跨越大肚溪後，串聯中彰生活圈。
台中捷運綠線延伸線分為大坑延伸段及彰化延伸段，其中彰化延伸段規畫銜接捷運綠線台中高鐵站(G17)，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後的金馬站，全長約6.59公里。
其中「烏日-彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔48.65億元，縣府指出，彰化延伸段經費已納入行政院前瞻基礎建設軌道建設計畫，可行性研究核定後，將啟動規畫設計及工程施作，未來可達到中彰30分鐘生活圈。
縣府為發展彰化縣捷運系統，已進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，也將配合綠線延伸案，規畫串聯台中捷運綠線延伸金馬站 (G21)，及高架化後的台鐵金馬站，採三鐵共構方式，發展擴大彰東都市計畫區，也串聯鹿港地區觀光資源和沿線工業產業園區旅運需求。
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