台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

台中市捷運綠線主線工程將在今年底通車啟用，彰化縣積極爭取台中捷運綠線延伸彰化，規畫在彰化境內設置3座車站，今天終於也有了進展，交通部審查通過捷運綠線延伸彰化，後續由台中市政府修正報告後再報交通部轉行政院核定。

彰化縣長王惠美上個月與立委、民意代表北上到交通部拜會交通部長林佳龍爭取捷運延伸彰化，綠線延伸案將由高鐵台中站往南，跨越大肚溪後，串聯中彰生活圈。

台中捷運綠線延伸線分為大坑延伸段及彰化延伸段，其中彰化延伸段規畫銜接捷運綠線台中高鐵站(G17)，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後的金馬站，全長約6.59公里。

其中「烏日-彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔48.65億元，縣府指出，彰化延伸段經費已納入行政院前瞻基礎建設軌道建設計畫，可行性研究核定後，將啟動規畫設計及工程施作，未來可達到中彰30分鐘生活圈。