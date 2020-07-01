草屯富功國小20年來沒操場 中央官員會勘允改善

南投縣草屯鎮富功國小校舍在921地震後重建，但當時校園設計並未規畫操場，導致校內學生運動空間受限，相關田徑活動竟能透過交通接駁至鎮立體育場進行，經行政院中辦向教育部反映，體育署副署長王水文今率員會勘，允諾將協助改善。

富功國小指出，震後校園重建，建築師團隊僅規畫設計體育館、籃球場和60米短跑道，20年來無操場，體育課田徑只能折返跑或跑在硬地上，運動會便趣味競賽，而籃球場因區域排水有問題，逢大雨必淹，也影響學生運動或上體育課。

行政院中部辦公室為此邀集教育部、縣府等單位會勘，中辦執行長蔡培慧今陪同教育部體育署副署長陳水文等人至富功國小會勘，校長陳明正說，因無操場，遇到田徑賽季，學生得仰賴老師開車接送到鎮立體育場練習，訓練效果大打折扣。

富功國小表示，為改善體育教學環境，有效強化運動團隊訓練，盼爭取經費整修現有籃球場，並在規畫增設含跳遠場的200公尺操場，加強排水並進行綠美化，粗估需要約582萬元興建，未來不僅師生有操場可用，也能提供居民運動環境。

對此，體育署允諾將協助校方新建，陳水文說，後續將派專家學者到富功國小現勘，了解操場規畫設計及所需經費，再盡量給予補助改善，提升校園體育環境；蔡培慧則說，會密切關注後續改善情形，協助提供給孩童合適良好的運動環境。