立委莊競程報喜 台中捷運綠線可延至大坑

立法委員莊競程今指出，台中捷運綠線延伸大坑可行性研究審查，今已獲交通部審議通過。台中捷運綠線北端終點舊社站將可延伸到大坑經補庫。

莊競程和台中市議員曾朝榮對此爭取頗力，他兩人開心指出，未來將可帶動北屯地區發展繁榮，符合市民期待，感謝交通部支持地方建設。

交通部下午召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，審查「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」莊競程特別北上，於會中向交通部次長祁文中與審議委員說明並極力爭取。

交通部審查結果，委員會原則同意，各委員所提意見列表修正後，交通部就會報行政院。

莊競程指出，「北屯—大坑」延伸段，建議路線以G3站為起點，向東延伸至大坑經補庫G1站，路線長2.49公里，新設2處車站，總經費77.69億元。

莊競程說，台中捷運綠線預定年底正式通車， 大坑地區近年人口快速增加，尤其，前來大坑登山、健行、遊憩人潮絡繹不絕，捷運延伸大坑，不但可以紓解當地停車不足問題，更是台中整體捷運路網不可或缺的關鍵角色，攸關地方發展。

曾朝榮說，到大坑爬山的民眾，多數都是開車或騎機車，停車不便，他多次在議會爭取捷運綠線延伸至大坑。他也感謝前市長林佳龍在任內即提出這項規畫。