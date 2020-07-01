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投竹苗聯手中台灣好玩卡 推出33選6景點暢遊版
南投縣、新竹縣及苗栗縣三縣首度聯手，今天宣布中台灣好玩卡官網正式上線，並共同打造 「中台灣好玩卡景點暢遊版」及「南投縣限定版」，提供南投、新竹及苗栗縣各大主題式景點、遊樂園門票、手作體驗活動及消費券優惠，也將在7月15日隨振興券推出多項特色主題活動及加碼抽獎。
今天首發的「景點暢遊版」，係以悠遊卡為載體，售價1199元，內容包含三縣市33個經典景點選6個 ，若填寫問券可用999元購買，如清境農場、溪頭、六福村、舊山線鐵道自行車等，並附贈商圈消費券200元；至於「南投限定版」同樣以悠遊卡為載體，售價1049元，填問券可用 849元購買，內容包含南投縣18個經典景點選6個，如日月潭船舶、清境農場、雙龍七彩吊橋等，並附贈商圈消費券200元。
歡慶中台灣好玩卡官網上線，南投縣首波主打「清境高空觀景步道」1元搶購，限量200分，每人限購2組；官網也從即日起至7月21日推出「老街消費券買一送 一」、「多樣商品一元搶購」、「第二件五折」等限量特惠；觀光處副處長林秀梅強調，將在後疫情時代，結合在地旅遊不再單打獨鬥，縣市通力合作，共同振興觀光產業。
鼓勵民眾來南投縣使用現金或振興券消費，除了抽獎活動外，也將結合在地特色舉辦「巧克力咖啡節」、「街舞比賽」以及「南投世界茶業博覽會」等活動，鼓勵大家來南投消費旅遊，每消費500元只要登錄發票號碼即可參加抽獎，最大獎為汽車。
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