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改善台16線交通 南投縣長林明溱建議採棧橋式工法

中央社 / 南投縣1日電

雙龍七彩吊橋開幕後，聯外的台16線車流增加，但部分路段難會車，拓寬難度高，南投縣長林明溱今天邀公路總局踏勘，建議以棧橋式工法改善台16線19.59到22.29公里處狹窄問題。

南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋開幕後湧入許多觀光客，交通流量相當大，但聯外的省道台16線多彎且路幅窄，縣府積極爭取交通部公路總局拓寬，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華今天邀公路總局第二區養護工程處長劉世桐等人實地踏勘，持續研議道路改善規劃。

林明溱說，台21線轉入台16線起，路幅狹窄且彎曲，會車不易，因此邀公路總局會勘，研議棧橋式工法可行性，以克服環境因素及減少影響，以利加速改善期程，台16線改善完成後，不僅可提升居民生活及觀光交通品質，對未來開發七彩湖觀光也有很大幫助。

劉世桐表示，台16線拓寬工程，地方期盼多年，10多年來改善計畫因環保法規修訂因素，經多次環評程序延後至今，目前已完成沿線路寬不足、會車困難危險路段等調查，將逐年改善，今年優先改善2處迴轉半徑不足路段，路面品質也會在年底前完成改善。

劉世桐說，拓寬工程若明年順利通過環評，預計民國115年可完工、116年通車；另外，長度11多公里的鄉道「投97」連接日月潭與台16線觀光動線，拓寬有必要性，若縣府提出拓寬改善計畫，會給予支持。

林明溱 吊橋 環評

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