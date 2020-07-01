快訊

辦小案浪費？搞懂何謂「濫訴」 珍惜司法資源

外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊補助上路 彰化旅宿業：平日訂房率仍冷淡

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
安心旅遊補助7月1日上路，彰化旅宿業目前沒有熱烈訂房率。報系資料照
安心旅遊補助7月1日上路，彰化旅宿業目前沒有熱烈訂房率。報系資料照

安心旅遊補助7月1日上路，各地都希望搶得商機，但彰化旅宿業者認為截至目前為止，感受不到安心旅遊補助激出訂房率，業者說，平日訂房狀況還是不好，畢竟彰化沒有吸引人的景點，難與各地知名、大型遊樂景點競爭。

彰化縣旅館公會35人前兩天到台北安心旅宿觀摩學習，希望在後疫情階段也住宿率能有所突破，彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰說，他所經營的房間都設有二個通氣窗，或挑高天井，天井上方有通氣窗，房間內也種有天然的植物，這樣的先天條件下，在疫情期間旅宿業一片低迷下仍保住客源。

謝榮聰也加入安心旅遊方案，希望有助曝光，但對於民眾將振興3倍券花在旅宿業並不看好，他表示，3倍券的金額並沒有高到讓消費者有強烈意願拿到就趕緊規劃旅遊住宿，反倒是生活的基本消費較好花，目前縣內旅宿業平日訂房還是冷淡，但仍會堅持自家旅觀消毒、量體溫，讓民眾安心。

彰化民宿協會理事找許健泰說，端午連假衝出今年最好訂房率，現在雖比疫情期間稍微好轉，但安心旅遊補助上路，仍未見有熱烈訂房率，去年同期約有8成訂房，目前只有2到4成，協會結合鹿港商家推出優惠券，若民眾使用三倍券住房每天也會減免2百元再送早餐與紀念品，希望吸引遊客消費。

疫情

延伸閱讀

安心旅遊明上路 台南這家飯店買一送一超優惠

安心旅遊明上路 花蓮旅宿業者打出6、7折推套裝搶客

交通部「紓困3.0」7月上路 旅宿業員工每月補助2萬

相關新聞

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

一隻流浪比特犬日前出現在海拔超過3500公尺的南湖圈谷，滿身是傷、瘦得皮包骨有受虐痕跡，一名登山協作「阿鴻」看了不忍，仔...

安心旅遊補助上路 彰化旅宿業：平日訂房率仍冷淡

安心旅遊補助7月1日上路，各地都希望搶得商機，但彰化旅宿業者認為截至目前為止，感受不到安心旅遊補助激出訂房率，業者說，平...

影／交通號誌被工程車吊臂勾倒 彰化高中前路口交通大亂

彰化縣政府目前正在辦理人本城區人行道工程，今天上午11時25分許，在彰化市中興路彰化高中前，發生工程車吊臂不慎勾到電線，...

正名准了！彰化同安寮12庄「迎」媽祖改為「請」媽祖

彰化縣「同安寮十二庄迎媽祖」有180多年歷史，2014年登錄為「彰化縣無形文化資產」，但在調查研究過程中，專家學者建議應...

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

中火重啟二號機，前天開始參與供電運作，國民黨議員羅廷瑋與黃健豪不滿率眾前往中火抗議，並在隔天宣布絕食抗議，由於氣候炎熱，...

鳥嘴潭人工湖開發 南投爭取回饋金作學校裝冷氣費用

南投縣鳥嘴潭人工湖開發案，影響烏溪流域中上游開發甚鉅，南投縣府會有共識希望依用水量提供回饋，改善南投基礎建設，但回饋權力...

台南每20分鐘就有1件公害檢舉案件 當中又以空汙最多

台南市環保局公害陳情稽查24小時不打烊且全年無休，統計近兩年公害陳情檢舉每月平均將近1800件，每小時約3件，平均20分...

影／振興三倍券今起預購超商排長龍 議員促分流

振興三倍券今天上午9點起可在超商、振興三倍券官網登錄預購，一早不少超商就大排長龍要在機台操作預購，彰化縣議員曹嘉豪也到超...

絕食熱衰竭議員黃健豪出院 批蔡政府不顧中彰投民意

國民黨籍台中市議員黃健豪在台中火力發電廠外靜坐抗議，昨天進入第三天在下午突然身體不適，緊急送醫，他曾捐肝救父，休養後已出...

台中公托達倍增 盧秀燕：111年前增至50座達成10倍增

台中市霧峰區首座的社區公共托育中心上午開幕，市長盧秀燕宣布她的公托倍增計畫已經完成，未來還要在111年前達成增至50座的...

免費的威力 麗寶樂園探索世界19歲以下免費玩大排長龍

政府推安心旅遊，今天起全國有22家遊樂園，19歲以下免費入園，麗寶樂園探索世界今天早上還沒開園，門口已大排長龍，麗寶樂園...

6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

南投縣埔里鎮公所興建殯儀館工程，因地方多次強硬抗爭，公所被迫與包商協議解約，斥資逾6000萬元購置預定地將做停車場，還須...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。