安心旅遊補助上路 彰化旅宿業：平日訂房率仍冷淡

安心旅遊補助7月1日上路，各地都希望搶得商機，但彰化旅宿業者認為截至目前為止，感受不到安心旅遊補助激出訂房率，業者說，平日訂房狀況還是不好，畢竟彰化沒有吸引人的景點，難與各地知名、大型遊樂景點競爭。

彰化縣旅館公會35人前兩天到台北安心旅宿觀摩學習，希望在後疫情階段也住宿率能有所突破，彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰說，他所經營的房間都設有二個通氣窗，或挑高天井，天井上方有通氣窗，房間內也種有天然的植物，這樣的先天條件下，在疫情期間旅宿業一片低迷下仍保住客源。

謝榮聰也加入安心旅遊方案，希望有助曝光，但對於民眾將振興3倍券花在旅宿業並不看好，他表示，3倍券的金額並沒有高到讓消費者有強烈意願拿到就趕緊規劃旅遊住宿，反倒是生活的基本消費較好花，目前縣內旅宿業平日訂房還是冷淡，但仍會堅持自家旅觀消毒、量體溫，讓民眾安心。

彰化民宿協會理事找許健泰說，端午連假衝出今年最好訂房率，現在雖比疫情期間稍微好轉，但安心旅遊補助上路，仍未見有熱烈訂房率，去年同期約有8成訂房，目前只有2到4成，協會結合鹿港商家推出優惠券，若民眾使用三倍券住房每天也會減免2百元再送早餐與紀念品，希望吸引遊客消費。