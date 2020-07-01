台16線高坡深崖拓寬難度高 公總同意本周開始改善

針對雙龍瀑布七彩吊橋開幕後，台16線交通流量相當大，但自台21線轉入台16線起點人和路段的路幅彎曲，會車狹窄困難，縣長林明溱㑹同公路總局第二養護工程處實地會勘，同意本周起會優先針對2處迴轉半徑不足處進行改善，拓寬工程待通過環評，預計可於115年完工，116年通車。

林明溱說，台16線沿線高坡深崖拓寬難度高，經費龐大，工期長，縣府為能縮短工期，建議以投70線棧橋式工法，用較少經費改善路幅狹窄會車困難，達到改善目標，認為台16線改善完成後，不僅可提昇延線居民生活及觀光交通品質，對未來開發七彩湖觀光也有極大幫助。

二工處處長劉世桐表示，台16線拓寬是地方多年的期盼，但因經過多次環評程序延宕迄今，部分路段沿線路寬不足、會車困難危險路段相關調查，會帶回研議參考，台16線道路拓寬改善工程如明年順利通過環評，預計可於115年完工，116年通車，投97線可依生活圈道路改善計畫申請補助改善。