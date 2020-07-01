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影／交通號誌被工程車吊臂勾倒 彰化高中前路口交通大亂
彰化縣政府目前正在辦理人本城區人行道工程，今天上午11時25分許，在彰化市中興路彰化高中前，發生工程車吊臂不慎勾到電線，進而拉倒號誌桿，造成交通大亂，由員警在場指揮外，縣警局交通隊立即派員修復，約晚間8時才能恢復號誌運作。
發生號誌桿被拉倒的路段，位於中興路通往縣立體育場健興路口， 縣警局交通隊一組組長陳雯龍說，被撞毀的是號誌箱，是該路口號誌心臟，因此整個路口的號誌全都失靈，先由工程人員將倒落的電線號誌桿移除，以免形成交通障礙外，並緊急連絡廠商修護號誌，估計要到晚間8時才能恢復運作。
縣府工務處道路管理科長黃勇茂也到現場了解，要求施工包商將現場清除，往後施工時，也要注意施工安全。
彰化縣議員溫芝樺的服務處正好位在路口，她說，人本環境工程顧名思義就是以人為本，達到人、車用路安全的平衡，工程施工中不可避免影響用戶進出及交通順暢，但應將影響程度在經濟有效的範圍內將影響減少到最低。
縣議員温芝樺說，隨著工程進度開挖面越來越多，工區範圍不斷擴大，工程人員難免對於部分細節稍有遺漏，相信大家可以諒解，但是工程的重點不僅於本體完工，施作期間的安全也相當重要，期盼接下來的工程在零工安的狀況下，完成彰化縣史上最龐大的市容改造，能讓市區煥然一新。
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