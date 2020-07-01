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正名准了！彰化同安寮12庄「迎」媽祖改為「請」媽祖
彰化縣「同安寮十二庄迎媽祖」有180多年歷史，2014年登錄為「彰化縣無形文化資產」，但在調查研究過程中，專家學者建議應更名為「請」媽祖，較符合地方長期以來約定俗成的說法，今年文化資產審議委員會通過，確定「正名」為「同安寮十二庄請媽祖」，文化局近日也下鄉開說明會獲得地方同意。
同安寮十二庄，包括福興鄉以及埔鹽鄉的15個庄頭，清道光11年（1831年）彰化久旱不雨，地方倡議請鹿港天后宮媽祖到同安寮祈雨，果然應驗，也因天后宮的執事人員與鄰近的新祖宮有部分重疊，1967年後也到新祖宮恭「請」媽祖，從此確立同安寮十二庄每年媽祖誕辰前約兩星期，舉辦遶境祈福的民俗活動。
同安寮文化協會執行長陳慶煌表示，同安寮十二庄迎媽祖登錄為彰化縣無形文化資產，2018年公部門才有預算做第一次田野調查，十二庄為了祈福，邀請媽祖到各庄作客，與一般宮廟媽祖主動到其他宮廟進香、會香或迎媽祖等活動都大不相同。
十二庄的執事人員「請」媽祖，會一起到天后宮與新祖宮「恭請」媽祖，各庄都在庄頭迎接聖駕，進入廟內上坐，也準備宴席宴請媽祖，長期流傳於十二庄的口語都以「請」媽祖為慣用語。
縣府文化局傳統戲曲及文化資源科長巫炯寬表示，同安寮十二庄在調查研究報告建議將迎媽祖改為「請」媽祖，正名案去年提出申請，今年4月經由文資審議委員會審查通過，因是地方民俗、傳統活動，近日也開說明會向地方說明，獲得認同。
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