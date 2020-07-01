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改善南投校園操場 蔡培慧盼教育部加速核定整建

中央社 / 南投縣1日電

南投縣鹿谷鄉鹿谷國小運動場老舊破損，草屯鎮富功國小則沒有操場，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧得知，今天邀教育部體育署踏勘，盼加速核定2校的新修、整建計畫。

南投縣鹿谷鄉鹿谷國小運動場跑道及球場年久失修，凹陷龜裂的場地成為師生運動時跌傷隱憂，且多處破碎凹陷處遇雨容易積水，需要全面整建；另外，草屯鎮富功國小九二一震災後重建，當時未規劃操場，導致學生多年來體育課只能在籃球場或室內場館上課。

蔡培慧得知後，今天邀教育部體育署副署長王水文、鹿谷鄉長邱如平等人陸續踏勘鹿谷國小、富功國小運動場地，以利校方申請經費補助，蔡培慧說，盼體育署加速核定2校提出的新修、整建計畫，讓師生最快明年能在嶄新安全場地運動。

鹿谷國小校長林建言說，鹿谷國小也是社區大學鹿谷分校，校內運動場九二一地震後重建至今都未大規模翻修，人工草皮鋪面與球場處處可見修補，失去使用效能；富功國小校長陳明正指出，學校沒有操場，導致校隊選手需由教師開車接送到鎮立體育場練習，為強化運動團隊訓練與改善體育教學環境，需經費新建操場。

另外，蔡培慧也指出，夏季氣溫動輒超過攝氏38度，學生在酷熱教室上課情緒易浮躁，長期可能造成學習低落，也對健康有不良影響，所以自己自擔任立委時期就不斷與教育部討論，盼儘快促成全國國中與小學全面檢視電路並裝設冷氣，以提升國民教育品質。

體育 蔡培慧 教育部

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