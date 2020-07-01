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影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫
中火重啟二號機，前天開始參與供電運作，國民黨議員羅廷瑋與黃健豪不滿率眾前往中火抗議，並在隔天宣布絕食抗議，由於氣候炎熱，昨天黃健豪在現場絕食28小時後昏倒後就醫治療，今天早上台中市長盧秀燕到場關心羅廷瑋的身體健康狀況，羅廷瑋隨後在醫師蔡明忠評估後，遭到強制送醫治療，絕食共計48小時。
醫師蔡明忠表示，羅廷瑋在經過他判斷評估後發現，小便流量已經少很多，急性熱衰竭的體力不支問題持續存在，當患者心跳加快、呼吸急促的情形下，雖然意識清楚，但意志力可以用撐的，如果最後撐不住，對身體的危害會非常大，他也建議民眾在這種大熱天盡量少曬太陽，多喝開水，他認為羅廷瑋不適合在這種情況下繼續下去，所以強制送醫是必要的。
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