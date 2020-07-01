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受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

聯合報 / 記者王燕華江良誠／連線即時報導
流浪犬「小花花」出現在南湖圈谷，高山協作、山友串連，努力嘗試將牠帶下山，溫馨人狗情感動不少人。圖／民眾提供
流浪犬「小花花」出現在南湖圈谷，高山協作、山友串連，努力嘗試將牠帶下山，溫馨人狗情感動不少人。圖／民眾提供

一隻流浪比特犬日前出現在海拔超過3500公尺的南湖圈谷，滿身是傷、瘦得皮包骨有受虐痕跡，一名登山協作「阿鴻」看了不忍，仔細照顧讓牠恢復健康，取名「小花花」，並嘗試將牠引導下山，幾度接近成功，可惜小花花都因驚嚇回頭，這段山友為受虐犬努力奔走的故事近日傳開，感動不少人。

協助嘗試將「小花花」帶下山的劉姓山友說，「小花花」約3個月前自己出現在南湖圈谷，可能因為受虐過，一開始非常怕人，但阿鴻用愛心照顧，「小花花」恢復健康，把阿鴻當成主人，忠心耿耿，「小花花」平常在山屋附近的草叢棲息，但阿鴻一叫就會出現，緊緊跟在旁邊。

雖然「小花花」並非人為放養，是自己跑上山，但阿鴻知道並不適合讓牠一直待在高山上，阿鴻花了一些時間取得「小花花」信任後，決定將牠帶下山，也已經找到願意照顧的人家。

不過，怎麼帶「小花花」下山是一個大問題。

劉姓山友說，南湖圈谷海拔超過3500公尺，離最近的公路約22公里，海拔落差很大，就算是熟悉山徑的高山協作，急行軍也要走4、5個小時。且「小花花」曾受虐過，無法確定綁鍊子會不會破壞好不容易建立的信任感，更不可能硬拖下山，因此討論過，希望能以引導方式助牠下山。

「小花花」很愛阿鴻，總是亦步亦趨跟在阿鴻身後，阿鴻利用這一點，嘗試帶小花花下山，但好不容易人狗走了4、5個小時疾行下山，小花花走到鄰近公路的開墾地旁，就躊躇不前，然後掉頭跑回山上。

劉姓山友說，半個月前，他和阿鴻與另兩名山友，決定帶小花花上車，小花花也第一次越過開墾地，眼看距離公路不到100公尺，就快成功了，沒想到公路上一輛大卡車過彎時鳴喇叭示警，嚇得「小花花」掉頭跑回去再也不願意前進，4個人聯手也無法抓到牠。

眾人原本心想，「小花花」已有很大進步，只要有耐心多試幾次，應該可以把牠弄上車載下山，不料就在此時，「阿鴻」工作時摔倒手骨折，計畫被迫暫停。

近日「高山上的小花花」故事傳開，不少人相當感動眾山友為「小花花」奔走。劉姓山友說，阿鴻再過1、2個星期就能康復上山，到時候就能把小花花帶下山，讓一隻受虐狗能再信任人、肯跟人下山需要時間，「希望大家再給小花花多一點時間」。不少山友都希望給阿鴻時間，把小花花平安、不窘迫的帶下山，交給認養人，成為一個有愛、有專業的示範。

山友 復健 認養

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