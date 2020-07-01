鳥嘴潭人工湖開發 南投爭取回饋金作學校裝冷氣費用

南投縣鳥嘴潭人工湖開發案，影響烏溪流域中上游開發甚鉅，南投縣府會有共識希望依用水量提供回饋，改善南投基礎建設，但回饋權力在中央，希望立委協助爭取。立委許淑華說，南投縣提供重要水資源，將協助縣府爭取回饋金做為學校裝設冷氣費用，造福南投學子。

南投縣議員簡峻庭說，鳥嘴潭人工湖目前正在施工，施工期間造成的汙染、交通不便，完工後還可能造成烏溪中上游開發受限，對南投縣衝擊很大。人工湖完工後每天供應25萬噸民生用水，南投縣只分配到6萬公噸，主要供應彰化縣、台中市，縣府應要求中央提供更多回饋才公平。

南投縣政府表示，目前水利署每年回饋南投縣1千萬元，不過，南投縣北有鳥嘴潭、南有集集攔河堰，分別捷流南投縣大量水源，作為彰化、南投、雲林、台中等縣市使用，但回饋金比例相對偏低。

南投縣長林明溱說，鳥嘴潭開挖的砂石未來6成歸水資局，南投縣分配4成，將拍賣作為南投縣學童營養午餐費用。水利署提供鳥嘴潭水源給水公司作為自來水源，並收取費用。縣府希望水利署也能依照用水量，依比例提供南投縣回饋金，但這部分需要中央同意，將請立委協助爭取。

立委許淑華說，南投縣偏鄉資源缺乏，濁水溪和烏溪兩大重要水資源，卻截流作為攔河堰、人工湖，供其他縣市工業或民生用水使用，過去南投鄉親配合政府政策，犧牲權益。但政府卻沒提供相對的回饋，南投縣教育、醫療、交通各項資源都遠不如其他縣市。

許淑華說，這次鳥嘴潭人工湖既然作為民生用水，自來水公司向用戶收取費用，既然有營利行為，就應依照比例回饋給南投鄉親。尤其，天氣酷熱，南投縣各國中小學教室都沒裝冷氣，縣府財政困難，幾乎無法籌集費用，希望爭取以鳥嘴潭回饋金作為裝設冷氣經費，逐步改善南投縣國中小學教學環境。