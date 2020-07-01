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影／振興三倍券今起預購超商排長龍 議員促分流
振興三倍券今天上午9點起可在超商、振興三倍券官網登錄預購，一早不少超商就大排長龍要在機台操作預購，彰化縣議員曹嘉豪也到超商實測，沒想到民眾操作了快十分鐘也沒辦法成功預購，而呼籲大家若看到排到人潮，可能要自行分流預購，否則會浪費很多時間。
超商預購三倍券第一梯次從7月1日起到7月7日，第二梯次是8月1日到8月7日，民眾也可到官網預購。
曹嘉豪今天上午到超商關心民眾預購三倍券情形，也跟在後方排隊，沒想到前方一位民眾操作了10分鐘，還無法順利完成，民眾說，一直無法順利進入預購頁面，後方有些民眾等到後面也放棄了。
曹嘉豪說，振興三倍券首日預購似乎很不順，希望今天中央可以再研究相關分流方式，或改善網路當機情形，其實還有許多民眾根本還不知如何領和如何使用振興券，大家都是霧煞煞，政府的宣傳也要加把勁。
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