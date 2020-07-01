絕食熱衰竭議員黃健豪出院 批蔡政府不顧中彰投民意

國民黨籍台中市議員黃健豪在台中火力發電廠外靜坐抗議，昨天進入第三天在下午突然身體不適，緊急送醫，他曾捐肝救父，休養後已出院返家，今天發表聲明指出，當中彰投三縣市民選首長、立法委員、縣市議員等各級民代，全都陪同民眾表達訴求，並遞交陳情書，但蔡英文政府仍不顧民意，決定讓中火重啟老舊燃煤機組，可見得對中央政府而言，中彰投地區的民意不是民意。」

黃健豪的助理今天代為發出聲明表示，謝謝各界關心及慰問，黃昨日經童綜合醫院梧棲分院的診治，目前狀況穩已返家休養。感謝院方及救護單位在第一時間的協助，也抱歉讓許多人擔心。

健豪因曾捐肝，並且天氣炎熱、過度疲勞及脫水情況下，造成「熱暈厥」，第一時間有媒體報導為熱衰竭，也特別解釋說明。

黃健豪議員狀況好轉後，第一時間也有些話想對大家說：「誰靜坐、絕食、昏倒都不是重點，重點是當中彰投三縣市民選首長、立法委員、縣市議員等各級民代，全都陪同民眾表達訴求，並遞交陳情書。

但蔡英文政府仍不顧民意，決定讓中火重啟老舊燃煤機組，可見得對中央政府而言，中彰投地區的民意不是民意，此時此刻中火還是持續在燃煤，空汙也將日增嚴重。

我們與市府在中火這個空汙巨獸面前，已經束手無策，但我依然相信，民意的展現是對麻木執政者最有力的武器，大家持續表達訴求，持續關注中火的議題，才能讓中央看見我們的怒吼！抗灰保肺！各位台中市民朋友加油！」