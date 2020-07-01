台中公托達倍增 盧秀燕：111年前增至50座達成10倍增

台中市霧峰區首座的社區公共托育中心上午開幕，市長盧秀燕宣布她的公托倍增計畫已經完成，未來還要在111年前達成增至50座的10倍增目標。

這座公共托育中心設在霧峰國小，校方上午為揭牌舉辦慶祝歌舞表演，市長盧秀燕、立法委員陳柏惟、市議員李天生、林德宇，以及地方多名里長都前往參加。

盧秀燕說，她上任時僅有5座公托，目前已經增加到11座，已經完成她競選時所說的公托倍增目標，但是預計在111年前還要完成50座的公托中心。