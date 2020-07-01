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台中公托達倍增 盧秀燕：111年前增至50座達成10倍增
台中市霧峰區首座的社區公共托育中心上午開幕，市長盧秀燕宣布她的公托倍增計畫已經完成，未來還要在111年前達成增至50座的10倍增目標。
這座公共托育中心設在霧峰國小，校方上午為揭牌舉辦慶祝歌舞表演，市長盧秀燕、立法委員陳柏惟、市議員李天生、林德宇，以及地方多名里長都前往參加。
盧秀燕說，她上任時僅有5座公托，目前已經增加到11座，已經完成她競選時所說的公托倍增目標，但是預計在111年前還要完成50座的公托中心。
這座霧峰區的首座公託中心由4位專業人員照顧12名0到2歲的幼兒，每月收費10000元;凡是設籍台中市0到2歲的嬰幼兒的父母或監護人一方設籍在台中市，都符合收托資格。 報名電話是(04)23395422。
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