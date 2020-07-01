免費的威力 麗寶樂園探索世界19歲以下免費玩大排長龍

政府推安心旅遊，今天起全國有22家遊樂園，19歲以下免費入園，麗寶樂園探索世界今天早上還沒開園，門口已大排長龍，麗寶樂園園長王永豪說，看到免費的威力。

王永豪表示，今天即麗寶樂園探索世界和剛開園的馬拉灣水上世界，19歲以下可擇一免費玩，他今天早上看到探索世界門口大排長龍，幾乎都是年輕人，感受到疫情解封後，旅遊人潮回來了。