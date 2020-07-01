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免費的威力 麗寶樂園探索世界19歲以下免費玩大排長龍
政府推安心旅遊，今天起全國有22家遊樂園，19歲以下免費入園，麗寶樂園探索世界今天早上還沒開園，門口已大排長龍，麗寶樂園園長王永豪說，看到免費的威力。
王永豪表示，今天即麗寶樂園探索世界和剛開園的馬拉灣水上世界，19歲以下可擇一免費玩，他今天早上看到探索世界門口大排長龍，幾乎都是年輕人，感受到疫情解封後，旅遊人潮回來了。
另外，為歡慶馬拉灣20周年，今天起到7月31日，當月壽星本人玩馬拉灣只要20元，麗寶樂園渡假區消費滿百，憑發票搭摩天輪享只要200元；7月1日起交通部安心旅遊補助開跑，19歲以下學生可以免費玩樂園，看準這波商機，麗寶樂園推出累計三次使用安心旅遊補助優惠者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，同行購買樂園全票者加送優惠券，搶攻暑假爆發的國旅市場。
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