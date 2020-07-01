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6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮殯儀館工程已協議解約，公所須支付包商600多萬元，預定地將做停車場。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮殯儀館工程已協議解約，公所須支付包商600多萬元，預定地將做停車場。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮公所興建殯儀館工程，因地方多次強硬抗爭，公所被迫與包商協議解約，斥資逾6000萬元購置預定地將做停車場，還須支付規劃設計和監造費用600多萬元，當地殯儀館不足仍未解，公所持續評估新建，也盼縣府協助覓地。

埔里公所指出，鎮內無合法殯儀館，不少民眾占用道路辦喪事，難免影響市容和交通，為改善該狀況，當時公所規劃使用已起掘完成，且旁邊就是公有納骨塔慈惠堂和慈孝堂的第七公墓用地，並以6000多萬元購置周邊土地用來興建殯儀館。

而因第七公墓鄰近鯉魚潭風景區和水源地，當地民眾憂心籌建殯儀館恐影響觀光和民生用水，抗爭更從最初的陳情要求，演變成拉白布條、肉身阻擋施工重機具等行動，公所為顧及地方和諧而暫停施工，並尋求地方共識，但最後仍宣告失敗。

公所表示，居民未能接受在第七公墓區興設殯儀館，且評估先前發包規模過小，恐無法滿足地方需求，多方考量後與包商合議解約，以就地結算方式結束工程，因此得支付包商規劃設計和監造費600多萬元，先前購置土地將做臨時停車場。

只不過，埔里鎮第七公墓興建殯儀館爭議，雖因停工解約落幕，但當地欠缺合法殯儀館問題未解，縣府近期又頻向縣內4大鄉鎮喊話，鼓勵籌措經費新建殯儀館，改善全縣殯儀館不足問題，以提升殯葬場域數量和服務品質。

對此，埔里公所表示，目前仍持續尋找適合的殯葬用地興建殯儀館，除以國有地為主，事前也都會進行評估，盡量避開有住家的區域，也盼縣府能夠協助覓地；據了解，公所已初步鎖定2處地點，但為免又起爭議，現階段低調進行評估。

南投縣埔里鎮因無合法殯儀館，不少民眾占用道路辦喪事，難免影響市容和交通。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮因無合法殯儀館，不少民眾占用道路辦喪事，難免影響市容和交通。記者賴香珊／攝影

埔里 停車場

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