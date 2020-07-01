無人機查露天焚燒稻草 彰化查獲32件最重可罰10萬

無人機妙用無窮，彰化縣環保局針對惱人的稻草露天燃燒問題，最近動用無人機及設置3處制高點監控稽查，已查獲露天燃燒稻草行為人，並開立32張罰單，可處1200元到10萬元罰鍰，以期有效遏止，維護空氣品質及民眾健康。

環保局長江培根指出，中部地區一期稻作已陸續進入收割期，在一、二期稻作間隔短暫，是露天燃燒案發生高峰期，尤其最近彰化縣溪州鄉有家稻草蓆業者不收稻草後，許多農民的稻草無處去，即就地露天燃燒，造成今年露天燃燒特別嚴重，因此針對縣內歷年露天燃燒稻草的重點區域，包含二水鄉、二林鎮、溪州鄉、田中鎮、竹塘鄉及埤頭鄉等鄉鎮，加強巡查。

環保局表示，除動用無人機外，並在制高點設有環景攝影，如發現農田有大片燒黑痕跡，即透過「地籍圖資網路便民服務系統」查詢地籍資料，主動拜訪輔導，俾利加強管制露天燃燒行為。環保局到目前已查獲露天燃燒稻草行為人，並開立32張罰單。

江培根表示，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒(PM2.5)至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康、甚至影響行車安全。農民可透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草。