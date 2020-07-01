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影／超級老爸大熱天穿恐龍裝獻花 兒子國小畢業典禮驚喜
為了給兒子有難忘的國小畢業典禮，台中市民施俊有昨天在兒子的畢業典禮中躲角落，等兒子領完獎下台時，他迅速換上恐龍裝，大熱天穿恐龍裝獻花給兒子，兒子不知所措，獲知是爸爸變裝後驚喜笑出來。
42歲施俊有和妻育有二名兒子，他個性外向，小兒子內向，他打算以身作則，鼓勵兒子多嚐試，體會人生，放開胸懷感受世界，因此擬定計畫，要讓兒子的國小畢業典禮有驚喜。
小兒子就讀的台中市梧棲大德國小昨天畢業典禮，他會上台領獎，施俊有借一套恐龍裝，他昨天先當「正常版」家長，在台下觀禮，等小兒子領獎時，他在角落快速換上恐龍裝。
小兒子領完獎下台，在媽媽的引導下走向恐龍，看到恐龍突然衝向自己嚇一跳，當場愣住。
在旁的媽媽輕聲透露恐龍身份，小兒子才笑著靠近恐龍，接過巧克力花束說:「爸，你怎麼穿成這樣。」恐龍回應:「畢業快樂」。
施俊有說，他第一次穿恐龍裝，天氣熱，早有心裡準備，昨天穿短褲排汗衣，他只短暫脫下恐龍裝，多數時間都穿著，和小學生和家長們開心合照，全校師生都不知恐龍是畢業生家長扮演，以為是學校請來熱鬧一下，讓畢業典禮不會只有離情依依。
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