二代接班！留美碩士穿襯衫皮鞋下工地5年磨出好本事

56歲大台中不動產開發公會理事長王至亮30年前頂著留美碩士光環回國，對建築卻是門外漢，回國二代接班，第一份工作是在台中海線工地監工助理，穿襯衫、皮鞋下工地，工地磨五年，吸取養分後創業，建立建築業版圖。

王至亮分享經驗，社會新鮮人要放下身段，融入就業環境才有辦法改變它、實現夢想。他的座右銘是「改變不了現狀，就認真做、認真學，從中吸取養分，吃苦當做吃補，才會成長。」

王至亮是台中市梧棲人，父親王炳煌早年開紡織廠，縫製蚊帳、手提袋外銷，當年趕上「客廳即工廠」年代，一台三萬元裁縫車，家戶買不起，他家幫三百戶家庭購置裁縫車，並代墊費用，再從成品的工資扣除，出現「媽媽縫製，爸爸釘鋁合金把手，孩子再折好成品、十二個綁好」全家總動員畫面，縫製成品質好，連沙烏地阿拉伯國防部都來訂製蚊帳。

1990年美金升值，王至亮因工廠接單少了，投入房地產，回國接棒，任工地監工助理，什麼都不懂的他，穿襯衫、皮鞋下工地，很多老師傅見他很年輕，會測試他的功力，他放低身段，用心觀察，不懂就請教，工地的學問都問來的。

他記憶最深刻是，有天晚上擋田牆要灌漿，叫了一車混擬土，情商五名師傅加班卻趁他買便當空檔下工，最後靠他獨力整平混擬土，還拿震動機扎實，弄到深夜十時才收工，體會到工地哲學與書本念的大不同。

王至亮在工地磨五年，累積蓋500戶實力，2002年與朋友合夥創業和唐建設，挺過921地震物價齊飛、鋼筋等建材漲幅大年代，12年前在豐原推案，7年前跨足台中市區在單元一推案。

王至亮認為，建築業要「共好、共享、共融」，2014年接任中市建築經營協會理事長，去年接任大台中不動產開發公會理事長，與同業共享經驗、知識。