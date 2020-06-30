議員：廣設充電站 才能提高電動車購車意願

台中市公共停車場的電動車充電柱覆蓋率不到4成，中市議員認為應廣設充電站，才能提高市民購買電動車意願，有助減少空汙。市長盧秀燕說，她上任後全市電動機車成長率逾110%，淘汰的二行程機車達3萬375輛，市府也同步推動電動公車等綠色大眾運輸系統，全力空汙改善。

南投縣政府環保局表示，老舊機車汰換補助政策，低收入戶雖補助較高，但申辦案件不多，縣府為協助低收入戶換購低汙染電動二輪車，環保局已修訂相關補助措施。設籍南投的縣民若淘汰2017年6月30日前出廠的1到4期老舊機車，換購電動二輪車，除經濟部、環保署的補助外，加上縣府環保局配合，最高可獲3萬元。

中市府表示，除鼓勵市民汰換電動機車外，環保局2012年開始補助民間設置電動汽車充電站，全面推行減少空汙的汙染源措施。

台中市公立停車場充電柱覆蓋率不到四成，議員建議多增設，提高民眾換購電動車的意願。 圖／台中市新聞局提供

中市議員施志昌、鄭功進、林祈烽和楊典忠昨質詢表示，依市府交通局資料，台中市的公共、委外和獎參停車場共有292處，但截至今年5月，其中只有109處停車場設有222座電動車充電柱，但有55座集中在水湳智慧城中央停車場，其餘停車場內多數僅有一座充電柱。中公共停車場的充電柱覆蓋率只有37.32%，實在很低。

議員認為，須廣設充電站才能提高市民購買電動車的意願。2015年至今年5月，台中市電動巴士從14輛增至141輛，民間電動汽車方面，由124輛大幅增加至1020輛，增幅達8.2倍，可以看見電動車成長前景。環保局補助民間設置的44座電動汽車充電站，絕大多數在鬧區，分布不均。

施志昌建議，若充電站要普及，可以先從公共停車場著手，並增加觀光景點附近的充電站，吸引車主前來旅遊、充電，刺激在地消費。交通局應提供智慧化的電動車充電站資訊，例如App，方便車主查詢哪裡有充電站。