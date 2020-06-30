影／南投砸8600萬拓山路 800米透空棧橋稱全國首創

南投縣仁愛鄉投69線是埔里通往仁愛中正村的幹道，沿途路幅狹窄致會車困難，且無法改善，縣府改以投70線為替代道路，並砸8600萬元以懸臂式棧橋設計改善拓寬達800公尺，堪稱全台首創，今辦理工程觀摩，盼提升縣內道路系統水準。

縣府指出，投70線自投69線紅仙水隧道銜接至投71線，全長3.1公里，是埔里往仁愛中正村、中正往法治及萬豐等村等替代投69線的對外聯絡道，而該道路0.8K至3.1K處已拓寬為9米寬，仍有800公尺路幅過小，大型車輛無法通行。

工務處表示，投70線0K至0.8K處路幅僅2.5米寬，雙向難以會車，大型車輛無法通行，未能有效替代投69線，去年獲中央核定總經費約8600萬元改善拓寬，但因該路段上邊坡陡峭、下邊坡過深，若採傳統工法施作恐得大幅開挖。

工務處長陳錫梧說，考量道路周邊現有地形地貌，且避免大幅開挖損及地質安全，影響道路下方民宅或農田，與工程公司討論評估後，採用類懸臂式的棧橋設計，工法雖非最新，但全面鋪設長達800公尺，透空路面約4米，堪稱「全國首創」。

縣府今則辦理公共工程觀摩會，縣長林明溱表示，該工法將對環境的破壞降到最低，可望成山區道路開闢的典範，因此邀集府內工務單位、鄉鎮市公所及顧問工程公司等相關人員前往觀摩，盼能有效提升未來縣內道路系統服務水準。