聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投砸8600萬拓山路 800米透空棧橋稱全國首創
南投縣仁愛鄉投69線是埔里通往仁愛中正村的幹道，沿途路幅狹窄致會車困難，且無法改善，縣府改以投70線為替代道路，並砸8600萬元以懸臂式棧橋設計改善拓寬達800公尺，堪稱全台首創，今辦理工程觀摩，盼提升縣內道路系統水準。
縣府指出，投70線自投69線紅仙水隧道銜接至投71線，全長3.1公里，是埔里往仁愛中正村、中正往法治及萬豐等村等替代投69線的對外聯絡道，而該道路0.8K至3.1K處已拓寬為9米寬，仍有800公尺路幅過小，大型車輛無法通行。
工務處表示，投70線0K至0.8K處路幅僅2.5米寬，雙向難以會車，大型車輛無法通行，未能有效替代投69線，去年獲中央核定總經費約8600萬元改善拓寬，但因該路段上邊坡陡峭、下邊坡過深，若採傳統工法施作恐得大幅開挖。
工務處長陳錫梧說，考量道路周邊現有地形地貌，且避免大幅開挖損及地質安全，影響道路下方民宅或農田，與工程公司討論評估後，採用類懸臂式的棧橋設計，工法雖非最新，但全面鋪設長達800公尺，透空路面約4米，堪稱「全國首創」。
縣府今則辦理公共工程觀摩會，縣長林明溱表示，該工法將對環境的破壞降到最低，可望成山區道路開闢的典範，因此邀集府內工務單位、鄉鎮市公所及顧問工程公司等相關人員前往觀摩，盼能有效提升未來縣內道路系統服務水準。
陳也強調，投70線棧橋式工法同時顧及道路載重量，經測其力矩約47噸，緩力矩約137噸，安全性不輸傳統工法，完工前更將以柏油車等大型重車輾壓外側棧橋道路實測；林則說，後續通往雙龍七彩吊橋的台16線拓寬工法也將比照辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言