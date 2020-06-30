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議員籲台中免費公車限市民優惠 盧秀燕考慮調整

中央社 / 台中30日電
台中市長盧秀燕認為，將在取得共識後，調整配套方案。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
台中市長盧秀燕認為，將在取得共識後，調整配套方案。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

台中市10公里免費公車優惠對象不分市民或非市民，多名市議員今天表示，優惠對象不分市民或非市民，造成財政壓力，建議調整；市長盧秀燕認為，將在取得共識後，調整配套方案。

台中市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞等人今天在市政總質詢中表示，台中市庫拮据，面對財政壓力，免費公車的補貼政策，到底是交通政策或是福利政策，建議台中市免費公車政策是否隨著捷運通車調整。

陳淑華表示，台中市大眾運輸的虧損及公車補貼金額將近40億元，市府耗費掉的金額非常嚇人，每年將吃掉台中市預算赤字，應妥善規劃捷運、公車的整合營運模式，避免形成財務黑洞。

陳淑華指出，台中市免費公車政策從8公里免費到10公里免費，且優惠對象不分市民或非市民，現在台中市財政困難，市府是否要考慮調整政策。

盧秀燕指出，過去鼓勵外地民眾到台中搭公車，不要使用私人運具，所以採取全國一致的優惠制度，現在隨著時空轉變，有不同思考，希望維持優惠政策，但對市民以外的對象是否應調整，市府也會透過公民參與平台了解市民看法，在聽取議員及市民想法，取得多數人共識後，針對公車政策配套方案調整。

台中市交通局表示，考量整體大眾運輸發展均衡及市府財政負擔，因應捷運綠線將於今年底通車營運，交通局正滾動檢討免費公車政策，研議調整優惠對象，另學生族群乘車權益也將納入考量，讓市府經費更有效運用。

公車 台中市 捷運

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