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彰化市水資源回收中心夜間美照曝光 縣府開放預約參觀

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市水資源回收中心建築在夜間呈現倒影。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心建築在夜間呈現倒影。圖／彰化縣政府提供

彰化交流道南下入口匝道旁的彰化市水資源回收中心造型特殊，白色系建築相當引人注目，民眾也對內部相當好奇，彰化縣府宣布開放參觀，參訪單位可以書面函文敘明預定參訪日期、人數、時間，或到彰化縣政府水利資源處網頁預約。

彰化市水資源回收中心以彰化市花山櫻花作為管理大樓的設計元素，讓建築立面產生多層次的變化和韻律感，建築物白天與夜晚看起來都相當醒目，有攝影師夜晚拍攝，照片呈現宛如台中歌劇院。

縣府水資處指出，彰化市水資源回收中心為全台首座取得「銀級智慧建築」及「銀級綠建築」雙認證的水資源回收中心，占地面積約6.7公頃，去年7月20日起進入三年試運轉階段，各項指標水質皆符合放流水標準，也開放民眾預約開放參觀。

汙水下水道是都市現代化程度的指標，彰化縣歷經3任縣長推動縣內5大汙水下水道工程，繼二林鎮及彰化市水資源回收中心陸續啟用，目前鹿港福興水資源回收中心即將完工，和美鎮預計年底可發包，其中彰化市汙水下水道系統第一期工程進度提前15%將在年底完工。

彰化縣長王惠美今天道彰化市水資源回收中心視察，她說，水資源回收雖是看不到的政績，但是一個城市如果要進步、無臭味，一定要做好汙水處理，彰化市汙水下水道系統總共分四期工程，彰化市目前有1135戶用戶接管，單月總汙水處理量2萬5377噸，截至5月底為止，彰化縣公共汙水下水道普及率為1.43%，未來彰化市、鹿港福興、和美鎮及員林市汙水下水道系統全部接管完成後，預計全縣普及率將可達到36%。

汙水下水道系統完工後，區域排水系統為下雨疏流專用，家庭廢水則由汙水下水道系統來收集處理，居民不再與臭水溝為鄰，將不會再因異味或病媒孳生而影響環境品質。

彰化縣長王惠美今天道彰化市水資源回收中心視察。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天道彰化市水資源回收中心視察。記者林敬家／攝影
彰化市水資源回收中心以彰化市花（山櫻花）作為管理大樓的設計元素。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心以彰化市花（山櫻花）作為管理大樓的設計元素。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心白色建築在夜間也相當吸睛。圖／彰化縣政府提供
彰化市水資源回收中心白色建築在夜間也相當吸睛。圖／彰化縣政府提供

資源回收 水資源 綠建築

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