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彰化徵微電影尋找彰化味 總獎金100萬元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「尋找彰化味」微電影徵選開跑，總獎金達100萬元。記者林敬家／攝影
「尋找彰化味」微電影徵選開跑，總獎金達100萬元。記者林敬家／攝影

彰化曾靠著電影「那些年，我們一起追的女孩」成功行銷城市，考量新媒體興起，網路興起成為最有效宣傳管道，縣府今年首度舉辦「尋找彰化味」微電影徵選，鼓勵民眾記錄彰化獨特樣貌，人文藝術、古蹟景點、小吃美食、生活體驗等素材不限，總獎金達100萬元，影片將作為未來行銷彰化的題材。

縣府以往為了加強城市行銷，以往編預算補助影視業者來彰化拍片，除了「那些年，我們一起追的女孩」，還有電視劇「媽，親一下」，還有即將上映的電影「戀愛好好說」，也包括學生作品等。

彰化縣長王惠美說，過去希望透過電影熱度達到行銷效果，但隨著行動載具普遍使用，今年改變方式，首度以微電影創作獎徵選，鼓勵民眾一起來記錄彰化的美與好，去年最棒的公部門宣傳活動是順澤宮冠軍帽，創造了3天的彰化傳奇，希望今年藉由短片徵選，再創另一波高潮。

電影「戀愛好好說」今年10月上映，電影曾到吉隆坡、日本山形、及芳苑王功取景，女主角余佩真飾演在地蚵仔美食小店的女兒，她表示，因拍片關係有機會來到王功漁港，感受目睹蚵農的生活，對在台北長大且住在鋼筋水泥房子的她而言，是非常魔幻的經驗，希望微電影活動可以讓更多人看到彰化的各行各業。

「尋找彰化味」微電影徵選片長3到5分鐘，徵件日期將在9月15日截止，首獎金獎1名獎金20萬元，總獎金100萬元，預計選出5個獎項11名得獎作品。

「尋找彰化味」微電影徵選開跑。記者林敬家／攝影
「尋找彰化味」微電影徵選開跑。記者林敬家／攝影

微電影 吉隆坡

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