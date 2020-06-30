彰化海巡發現東部常見弗氏海豚屍體 死因待查

海巡署人員昨天下午在彰化線西河道北側，發現死亡鯨豚，由於距離岸邊太遠，海巡署人員請漁民幫忙拖帶上岸，後來確認死亡的是弗氏海豚，死亡時間超過一週以上，死因待釐清。

海巡署中部分署第三岸巡隊副隊長陳揚升接受媒體聯訪時說，死亡的鯨豚屍體已交由國立成功大學鯨豚研究中心以及中華鯨豚協會人員調查研究。

海巡署中部分署第三岸巡隊崙尾灣安檢所人員，昨天下午接到漁民通報指稱，彰化線西河道內北側有鯨豚屍體，安檢所人員到場後，發現鯨豚屍體距離岸邊太遠，於是請附近作業中的漁民協助拖帶，屍體被拖上岸後，海巡人員發現外觀有多處咬痕，死亡時間已超過一週以上，長度約220公分、寬約45公分。

由於無法確認死亡鯨豚的品種，海巡人員請中華鯨豚協會等單位協助辨識，確認是常在台灣東部海域活動的弗氏海豚，由於海豚身上有咬痕，海巡署人員將屍體交由成大鯨豚研究中心調查研究。

根據農委會網站資料，弗氏海豚體型短胖，有著小小的三角形背鰭和明顯的過眼黑帶，通常都出現在水深較深的地方，而弗氏海豚主要分布在花蓮及台東一帶海域，每次出現的群體數量少則上百、多則上千，也對船隻的接近相當敏感，幾乎只要一接近就開始四處逃竄。