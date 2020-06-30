快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

彰化海巡發現東部常見弗氏海豚屍體 死因待查

中央社 / 彰化30日電

海巡署人員昨天下午在彰化線西河道北側，發現死亡鯨豚，由於距離岸邊太遠，海巡署人員請漁民幫忙拖帶上岸，後來確認死亡的是弗氏海豚，死亡時間超過一週以上，死因待釐清。

海巡署中部分署第三岸巡隊副隊長陳揚升接受媒體聯訪時說，死亡的鯨豚屍體已交由國立成功大學鯨豚研究中心以及中華鯨豚協會人員調查研究。

海巡署中部分署第三岸巡隊崙尾灣安檢所人員，昨天下午接到漁民通報指稱，彰化線西河道內北側有鯨豚屍體，安檢所人員到場後，發現鯨豚屍體距離岸邊太遠，於是請附近作業中的漁民協助拖帶，屍體被拖上岸後，海巡人員發現外觀有多處咬痕，死亡時間已超過一週以上，長度約220公分、寬約45公分。

由於無法確認死亡鯨豚的品種，海巡人員請中華鯨豚協會等單位協助辨識，確認是常在台灣東部海域活動的弗氏海豚，由於海豚身上有咬痕，海巡署人員將屍體交由成大鯨豚研究中心調查研究。

根據農委會網站資料，弗氏海豚體型短胖，有著小小的三角形背鰭和明顯的過眼黑帶，通常都出現在水深較深的地方，而弗氏海豚主要分布在花蓮及台東一帶海域，每次出現的群體數量少則上百、多則上千，也對船隻的接近相當敏感，幾乎只要一接近就開始四處逃竄。

海巡署 鯨豚 海豚

延伸閱讀

台61線事故頻傳！彰化警方恢復測速出動機動三腳架

弗氏海豚遺體沉浮彰化線西河道 身上有多處咬痕

海巡偵搜犬成軍 查緝違法豬肉農產和毒品多一道防線

商船群堵高雄外海 海巡加強取締

相關新聞

爬上電線桿開滿花 最強火龍果樹長至半天高

彰化縣火龍果種植面積佔全台1/5，每年6月（農曆5月1日）進入採收期，溪湖鎮與埔鹽鄉交界處的產業道路一根電線桿變成火龍果...

彰化市水資源回收中心夜間美照曝光 縣府開放預約參觀

彰化交流道南下入口匝道旁的彰化市水資源回收中心造型特殊，白色系建築相當引人注目，民眾也對內部相當好奇，彰化縣府宣布開放參...

彰化徵微電影尋找彰化味 總獎金100萬元

彰化曾靠著電影「那些年，我們一起追的女孩」成功行銷城市，考量新媒體興起，網路興起成為最有效宣傳管道，縣府今年首度舉辦「尋...

中市停車場僅37%有充電站 議員：普設才能提高換購率

台中市議會總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽與楊典忠指出，須廣設充電站才能提高市民電動車的購買意願，但目前公共停車場有充...

茉莉花與竹筍兩大特產 花壇公所與農會首度攜手行銷

茉莉花與竹筍是彰化縣花壇鄉兩大特產，花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日...

低收入戶家庭汰換老舊機車 南投縣環保局加碼補助

南投縣政府為體恤低收入戶者汰換機車不易，針對低收入戶淘汰老舊機車並新購電動二輪車者再加碼補助，符合申辦資格者連同經濟部工...

紙上作業15年 彰化縣第三處休閒農業區即將通過實施

紙上作業15年，彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區計畫進入最後微調階段，公路花園約90名業者加入籌備會，推動成立田尾農業休閒...

台中311加油站發油量全居冠 議員籲市府治空汙多管齊下

民進黨議員今針對台中空汙問題，指市長盧秀燕把台中火力發電廠當箭靶，但交通工具移動汙染源約占三成，較電力汙染嚴重，議員認為...

1萬元紓困申請今天截止 彰化民眾趕末班車

行政院1萬元紓困金開放申請到今天截止，昨天仍有不少民眾趕末班車到公所申請，彰化縣到今天為止受理1萬4911件，其中有94...

溪頭歡慶50歲了！ 1970年生7/1入園一律10元

台大實驗林明天7月1日歡慶71周年慶，同時也是溪頭森林遊樂區成立50年的日子，台大實驗林宣布為了紀念難得的生日，推出門票...

QA／本名不是林默娘、原有婚約？精選「媽祖」小常識測一波

媽祖是台灣民間供奉信仰最多的神明，也是最為人熟知的神明之一，對於媽祖的小常識你知道多少呢？快來測驗看看吧。

紓困申請今截止基層鬆口氣 員林市長謝志工支援忙碌期

中央辦理疫情經濟紓困，受理和審查單位都在鄉鎮市公所，基層公所忙得人仰馬翻，今天總算熬到紓困申請日的最後一天，彰化縣員林市...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

中壢郵局搬遷至中美路 舊址老建築拆除改建新大樓

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。