中市停車場僅37%有充電站 議員：普設才能提高換購率

台中市議會總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽與楊典忠指出，須廣設充電站才能提高市民電動車的購買意願，但目前公共停車場有充電站的僅佔37.32%，查詢資訊系統缺乏，應配合智慧停車一同解決。

施志昌表示，市長盧秀燕為展現對抗空汙的決心，整天抓著中火開罰，他批這根本是「黔驢技窮」他問盧市長是否知道意義？

盧秀燕隨即反擊說的確如此，因環保署撤銷生煤管制條例的部分條文，收回應屬地方政府的自治權，收回燃煤加的操作許可證，引發爭議。

施志昌言明，他不是來駡市府的。全市汙染源中中火占比甚至不到10%。此外，根據環保局的業務報告，細懸浮微粒(PM2.5)排放來源前三名依序是工業佔32%、營建/道路揚塵佔30%、車輛排放佔27%，車輛排放也就是所謂的移動污染源，這部分應多多推廣電動車去解決，但充電站的設置不足，限制電動車的發展。

施志昌指出，從104年至今年5月為止，台中市電動巴士從14輛擴增至141輛，民間電動汽車方面，則從124大幅增加至1020輛，可以看到電動車的增幅是非常大的，在這5年內，民間的電動小客車增加8.23倍之多。

依據交通局的資料，台中市不管是公共、委外、獲獎勵參與的停車場等共有292場，但截自今年5月為止，僅有109場不到一半的停車場擁有電動車的充電柱，公共停車場的充電柱覆蓋率僅37.32%左右，非常之低。

但這109場共有222座充電柱，光是水湳智慧城中央停車場就佔了51座停車柱，而其餘的停車場內多數僅有一座充電柱。

從101年開始至今，環保局補助民間設置44座電動汽車充電站，絕大多數設置在市區，像是西屯就有17座，甲安埔就大甲3座。這些充電站分布不均不足，限制民眾換購電動車的意願。

施志昌建議，如果要普及充電站，可以先從公共停車場著手全面鋪設，並且增加要推廣之觀光景點附近充電站的數量，未來可以吸引這些車主到此充電時進一步增進在地消費。交通局應提供電動汽車充電站的資訊智慧化，透過App，讓民眾可以快速查詢到哪裡有汽車充電站。