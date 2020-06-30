快訊

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

疑感情糾紛…大樓內談判10分鐘 男持刀刺女胸口逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茉莉花與竹筍兩大特產 花壇公所與農會首度攜手行銷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左3）與花壇農會農幹事顧碧琪（左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）與花壇農會農幹事顧碧琪（左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影

茉莉花與竹筍是彰化縣花壇鄉兩大特產，花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日到19日舉辦茉莉花壇韻茶季系列活動，今天上午為活動宣傳時，展示各種茉莉花各種文創商品及竹筍美食，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏及鄉農會總幹事顧碧琪歡迎暑假期間，親子踴躍參與，體驗花壇新的魅力。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪與花壇鄉長顧勝敏是姊弟關係，打破鄉農會與鄉公所過去幾乎各自為政的現象，此次攜 手合辦這兩場活動，充分發揮資源共享，傳為地方美事，縣長王惠美更親自到場為活動宣傳。

王惠美說，花壇鄉有茉莉花故鄉美譽，花壇鄉農會不斷地將茉莉花品牌化並朝進軍國際，選用精美包裝，訴求品牌與品質以行銷到國際。這次主打精緻的茉莉花香氛包裝，把大家傳統喜歡喝的烏龍茶、金萱茶加上茉莉花，品嘗起來帶有香味，喝起來有不同感受，歡迎大家多多選購。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，今年活動最大特色，為結合「茶韻」、「音韻」、「迷你影展」概念，以翻轉茉莉花產業及展售活動過往的既有印象，提升農創產業內外兼具的實力及精緻化。

顧碧琪說，由於過去辦活動受限於時間與空間，今年推出茉莉影展希望透過網路的無遠弗屆來推廣花壇茉莉花，讓大家知道農民種植茉莉花的辛苦及讓大家知道花壇是種植茉莉花的最大產地，今年茉莉花茶的包裝具時尚、國際性，就是希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。

花壇鄉長顧勝敏也表示，花壇鄉農會推廣無毒茉莉已邁入第7年，旦過去花壇公所與農會沒有合作過，在這一兩年來，感謝大家給花壇鄉公所跟農會機會，也給無毒茉莉花機會，一起結合，共同推廣出去。

顧碧琪說，7月17日、18日的「茉莉花壇韻茶季系列活動」，包含茉莉戀歌-音樂饗宴、茉莉戀茶-品茗交流感恩茶會、茉莉戀影-迷你影展、茉莉戀食-農食美學等，還推出200份名額的茉莉愛手作-茉莉盆栽DIY，並結合地產代銷農特產品展售，首次辦理的迷你影展，入選10項作品，將於7月18日下午2時舉行頒獎典禮。

此外，為了將無毒茉莉結合高山茶所推出的茗品，朝國際精品布局，今年主推「風雅茉莉御茶」、「極致茉莉茶韻」二款禮盒，特以「國際化」與「時尚化」做為茉莉花產業的推廣重心，將禮盒新品及茉莉韻茶季系列活動融入國際與時尚元素。

彰化縣長王惠美（前排左3）與花壇鄉農會農幹事顧碧琪（前排左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排左3）與花壇鄉農會農幹事顧碧琪（前排左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影
花壇鄉農會農幹事顧碧琪介紹由農會開發的無毒茉莉花商品，希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。記者劉明岩／攝影
花壇鄉農會農幹事顧碧琪介紹由農會開發的無毒茉莉花商品，希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。記者劉明岩／攝影
花壇鄉農會農幹事顧碧琪介紹由農會開發的無毒茉莉花商品，希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。記者劉明岩／攝影
花壇鄉農會農幹事顧碧琪介紹由農會開發的無毒茉莉花商品，希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日到19日舉辦茉莉花壇韻茶季系列活動，今天上午在花壇茉莉夢想館為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日到19日舉辦茉莉花壇韻茶季系列活動，今天上午在花壇茉莉夢想館為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左1）與花壇農會農幹事顧碧琪（左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左1）與花壇農會農幹事顧碧琪（左2）等人，一起在花壇鄉農會茉莉花夢想館品茗。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所7月4日將與花壇鄉農會合辦花壇竹筍節，圖為全國麗園餐廳大廚烹調的竹筍全席。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所7月4日將與花壇鄉農會合辦花壇竹筍節，圖為全國麗園餐廳大廚烹調的竹筍全席。記者劉明岩／攝影

王惠美 品牌

延伸閱讀

盛夏大吃竹筍解熱氣 新北一日遊採筍、觀光全滿足

林口農會違法放貸案纏訟多年 前理事長、理事7人遭判刑

連假好去處！ 花壇虎山巖二度「花情」 金針花海美景再現

竹筍如何處理才不會苦？ 內行曝密技：錯了就沒救

相關新聞

爬上電線桿開滿花 最強火龍果樹長至半天高

彰化縣火龍果種植面積佔全台1/5，每年6月（農曆5月1日）進入採收期，溪湖鎮與埔鹽鄉交界處的產業道路一根電線桿變成火龍果...

中市停車場僅37%有充電站 議員：普設才能提高換購率

台中市議會總質詢，議員施志昌、鄭功進、林祈烽與楊典忠指出，須廣設充電站才能提高市民電動車的購買意願，但目前公共停車場有充...

茉莉花與竹筍兩大特產 花壇公所與農會首度攜手行銷

茉莉花與竹筍是彰化縣花壇鄉兩大特產，花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日...

低收入戶家庭汰換老舊機車 南投縣環保局加碼補助

南投縣政府為體恤低收入戶者汰換機車不易，針對低收入戶淘汰老舊機車並新購電動二輪車者再加碼補助，符合申辦資格者連同經濟部工...

紙上作業15年 彰化縣第三處休閒農業區即將通過實施

紙上作業15年，彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區計畫進入最後微調階段，公路花園約90名業者加入籌備會，推動成立田尾農業休閒...

台中311加油站發油量全居冠 議員籲市府治空汙多管齊下

民進黨議員今針對台中空汙問題，指市長盧秀燕把台中火力發電廠當箭靶，但交通工具移動汙染源約占三成，較電力汙染嚴重，議員認為...

1萬元紓困申請今天截止 彰化民眾趕末班車

行政院1萬元紓困金開放申請到今天截止，昨天仍有不少民眾趕末班車到公所申請，彰化縣到今天為止受理1萬4911件，其中有94...

溪頭歡慶50歲了！ 1970年生7/1入園一律10元

台大實驗林明天7月1日歡慶71周年慶，同時也是溪頭森林遊樂區成立50年的日子，台大實驗林宣布為了紀念難得的生日，推出門票...

QA／本名不是林默娘、原有婚約？精選「媽祖」小常識測一波

媽祖是台灣民間供奉信仰最多的神明，也是最為人熟知的神明之一，對於媽祖的小常識你知道多少呢？快來測驗看看吧。

紓困申請今截止基層鬆口氣 員林市長謝志工支援忙碌期

中央辦理疫情經濟紓困，受理和審查單位都在鄉鎮市公所，基層公所忙得人仰馬翻，今天總算熬到紓困申請日的最後一天，彰化縣員林市...

奧萬大26周年森林音樂課 這10天入園只要10元

南投縣仁愛鄉「奧萬大國家森林遊樂區」將在7月1日滿26歲，為慶祝該園區開園26周年，並配合「親愛森林音樂課」，林務局南投...

第一桶金／留美碩士穿皮鞋下工地 王至亮磨出本事

56歲的大台中不動產開發公會理事長王至亮，30年前頂著留美碩士光環回國，對建築卻是門外漢；他第一份工作在台中海線工地監工...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。