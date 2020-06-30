茉莉花與竹筍兩大特產 花壇公所與農會首度攜手行銷

茉莉花與竹筍是彰化縣花壇鄉兩大特產，花壇鄉公所與花壇鄉首度攜手行銷，先是7月4日合辦花壇竹筍節，花壇鄉農會則在7月17日到19日舉辦茉莉花壇韻茶季系列活動，今天上午為活動宣傳時，展示各種茉莉花各種文創商品及竹筍美食，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏及鄉農會總幹事顧碧琪歡迎暑假期間，親子踴躍參與，體驗花壇新的魅力。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪與花壇鄉長顧勝敏是姊弟關係，打破鄉農會與鄉公所過去幾乎各自為政的現象，此次攜 手合辦這兩場活動，充分發揮資源共享，傳為地方美事，縣長王惠美更親自到場為活動宣傳。

王惠美說，花壇鄉有茉莉花故鄉美譽，花壇鄉農會不斷地將茉莉花品牌化並朝進軍國際，選用精美包裝，訴求品牌與品質以行銷到國際。這次主打精緻的茉莉花香氛包裝，把大家傳統喜歡喝的烏龍茶、金萱茶加上茉莉花，品嘗起來帶有香味，喝起來有不同感受，歡迎大家多多選購。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，今年活動最大特色，為結合「茶韻」、「音韻」、「迷你影展」概念，以翻轉茉莉花產業及展售活動過往的既有印象，提升農創產業內外兼具的實力及精緻化。

顧碧琪說，由於過去辦活動受限於時間與空間，今年推出茉莉影展希望透過網路的無遠弗屆來推廣花壇茉莉花，讓大家知道農民種植茉莉花的辛苦及讓大家知道花壇是種植茉莉花的最大產地，今年茉莉花茶的包裝具時尚、國際性，就是希望未來茉莉花茶、茉莉咖啡可以朝向國際精品路線前進。

花壇鄉長顧勝敏也表示，花壇鄉農會推廣無毒茉莉已邁入第7年，旦過去花壇公所與農會沒有合作過，在這一兩年來，感謝大家給花壇鄉公所跟農會機會，也給無毒茉莉花機會，一起結合，共同推廣出去。

顧碧琪說，7月17日、18日的「茉莉花壇韻茶季系列活動」，包含茉莉戀歌-音樂饗宴、茉莉戀茶-品茗交流感恩茶會、茉莉戀影-迷你影展、茉莉戀食-農食美學等，還推出200份名額的茉莉愛手作-茉莉盆栽DIY，並結合地產代銷農特產品展售，首次辦理的迷你影展，入選10項作品，將於7月18日下午2時舉行頒獎典禮。