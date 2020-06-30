台中9個區無失智老人服務據點 衛局：社區日照據點也行

台中市有9家失智共同照護中心丶31家失智社區服務據點，市議員林祈烽調查發現，共照中心和失智社區據點資源分配不均，全市29個區僅有20個區有共照中心和據點，包括西屯等9區未設置服務據點，林祈烽要求市府儘速加強失智社區服務據點的設立，全市近3萬名失智老人和家屬可得到照顧和服務。

議員林祈烽和施志昌、鄭功進、楊典忠聯合質詢。林祈烽說，西屯區除榮總醫院是共照中心外，竟然沒有任何一處的失智社區服務據點。

進一步清查，全市29區，不但西屯區沒有失智社區服務據點，另大甲、大安、石岡、新社、和平、大雅、太平、霧峰等8個區也完全沒設點，林祈烽質疑這些地區人口數加起來就有70、80萬人，連一處失智社區服務據點都沒有設立，市府在核准設立據點的門檻是不是很高？

衛生局長曾梓展說，全市失能老人包含失智老人約8萬多人，其中失智老人預估約2萬9千多人，家屬不一定要把失智老人送到失智社區服務據點，包括長照的C據點還有一般的日照據點都可以提供服務，現在西屯區有2個日照中心及18個C據點都可提供照護服務。

曾梓展表示，9家共照中心要提供失智老人的鑑定和衛教服務，主要由醫院申請，目前沒有業者來申請，衛生局的態度是開放的；失智老人需要醫療照護，全市有22家的醫療院所都可以提供服務。

全市在家中接受失智照顧的人數是7114人，到共照中心的失智個案有3492人，到社區據點的個案有424人，接受照顧者服務的有183人。

林祈烽等議員則認為市府在照護失智老人的工作上須再加強，特別是宣導工作都沒做好，官網上查不到詳細的訊息說明，沒有衛生局長說的這麼清楚。

市長盧秀燕表示，關於宣導問題，市府要多改進，因為有這麼多好的設施，但網站都寫的很簡略，人家都看不懂，其實有很多東西都是共同運用，卻因沒有說明清楚，導致民眾不了解，她會要求做更好的導引，做好宣傳工作。