中市重罰台電送辦董座 學者批民粹操作構陷楊偉甫

中火爭議延燒，台中市政府昨晚開罰台電2000萬元，將台電董事長楊偉甫函送法辦，中興大學教授莊秉潔等學者今天表示，中火問題不應民粹式操作；依實際使用量來計算開罰，這是「構陷楊偉甫」。

台中市政府環保局表示，依生煤自治條例總說明已明確指出第一階段（4年減4成）可年減少生煤使用量735萬餘公噸，故換算中火4年減4成後，每年僅得使用1104萬公噸；另部分與會學者多年推動反煤，建請學者看待中火老舊燃煤電廠，能以反對深澳燃煤新電廠的健康風險評估態度來面對，一起為改善環境繼續努力。

台中火力發電廠在端午連假前夕重啟被台中市政府撤銷操作許可證的2號機組，市府先開罰中火200萬元後，昨天更再開罰最高罰鍰新台幣2000萬元，並依空污法規定將台電董事長楊偉甫函送法辦。

台中市議會民進黨團與國民黨團今天都針對中火爭議各自召開記者會，民進黨團邀請莊秉潔、前台中市環保局長洪正中、中部教授協會理事長黃正聰、中台灣教授協會召集人林子賢等人出席釐清爭議。而國民黨團則譴責台電是在詐騙國人。

曾參與台中市生煤管制自治條例制訂的莊秉潔表示，根據自治條例當時制訂的精神，減煤4成的先決條件是用天然氣機組取代，但目前天然氣機組才剛通過環評，而有關減煤4成的計算式被用來斷章取義，要求中火在條例公告4年內減煤「實際使用量」的4成，但條例中只有「許可使用量」的說法，中市府依實際使用量來計算，對中火開罰撤照，甚至昨天還函送楊偉甫，這是構陷楊偉甫。

任內制訂台中市生煤自治條例的洪正中表示，自治條例中要中火4年內減煤4成，依民國105年許可證上的生煤許可量是1年2100萬噸，減4成就是1260萬噸，而台中市長盧秀燕上任後於108年11月間以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提早1年達到1104萬噸的目標，如此政治操作，違反行政常規及信賴保護原則。

民進黨團總召陳世凱表示，中火爭議應用科學方式解決，不是用民粹口號或政治動作解決，最大污染源是移動污染源，不要只針對中火。

國民黨團書記長陳政顯等人表示，多名國民黨籍議員在中火前抗議靜坐是在反映民眾心聲，絕不是搞民粹，因為市府依地方自治法撤銷中火機組許可證，都可被中央推翻說不成立，則民眾的健康誰來維護，既然中央權力如此之大，請中央拿出解決空污之道，不要讓台電重啟中火機組，又讓其他機組停運的詐騙手法。