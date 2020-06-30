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低收入戶家庭汰換老舊機車 南投縣環保局加碼補助
南投縣政府為體恤低收入戶者汰換機車不易，針對低收入戶淘汰老舊機車並新購電動二輪車者再加碼補助，符合申辦資格者連同經濟部工業局之購車補助，最高可享3萬元補助，希望對低收入戶者在汰購電動二輪車上有所助益，一起改善空氣品質。
南投縣環保局表示，老舊機車汰換補助政策推行多年，雖然低收入戶補助較高，但每年申辦案件仍為少數，為讓低收入戶族群儘早汰換老舊機車及鼓勵使用低汙染電動二輪車，環保局修訂｢淘汰老舊機車並新購電動二輪車或七期燃油機車補助期間、金額及注意事項｣公告中再加碼補助低收入戶申辦汰購之補助金。
設籍南投縣民眾淘汰2017年6月30日前出廠之1到4期老舊機車換購電動二輪車，依補助車款最高可申請3萬元補助，含環保署加環保局共2.3萬元及經濟部依車款7000元補助，一般民眾最高也可申請政府1.65萬元補助，環保署加環保局共6500元及經濟部依車款補助7000到1萬元補助。
環保局局長方信雄呼籲車主儘早淘汰老舊機車，可減少老舊機車廢氣汙染減量，還可提升南投縣空氣品質。有意申請民眾可至環保局網站(https://www.ntepb.gov.tw/)查詢相關辦法及下載申請表格，或電洽049-2238573。補助申請期限至今年12月31日截止，若編列預算補助經費用罄，即停止受理申請，請提早申請。
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