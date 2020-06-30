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紙上作業15年 彰化縣第三處休閒農業區即將通過實施

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區即將通過實施，業者希望園藝產業升級為生活園藝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區即將通過實施，業者希望園藝產業升級為生活園藝。記者簡慧珍／攝影

紙上作業15年，彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區計畫進入最後微調階段，公路花園約90名業者加入籌備會，推動成立田尾農業休閒協會，未來不排除結合田尾公路花園協會，輔導園區業者經營內容更符合產業特性，並從生活園藝的概念發展休憩產業。

彰化縣政府農業處今天表示，田尾鄉公所和熱心園藝業者討論與策畫，公路花園休閒農業區計畫已呈報中央，農委會原則上同意，將審核鄉公所和業者修正的少部分資料，近日內函覆縣政府，即可實施，成為彰化縣第三大休閒農業區。

公路花園聞名遐邇，是中部地區能與鹿港小鎮齊名的重要旅遊景區。公路花園業者早在15年前有意成立休閒農業區，前鄉長莊仁舜提出第一次申請，中央認為應由民間業者主導才對，全案停滯至前鄉長陳君栓任內第二次申請，又因畫定範圍、整合業者等問題，進度緩慢。

籌備會主任委員巫鴻澤表示，公路花園給外界的印象大多是買賣園藝資和花木，官方以舉辦活動為主，其實業者應該朝向進入休憩產業而努力，創造附加價值，從生活園藝概念開發產品，不再以出售花木為滿足，他和一群熱心業者籌備成立田尾農業休閒協會，積極推動公路花園休閒農業區定案。

田尾鄉公路花園休閒農業區沿著公園路二段，包括芳圃段、民生段和田崙段，範圍類似正四方形。籌備會推手之一的張書杰說，以往公路花園業者單兵作戰，沒整合和連結資源，缺少新觀念和新技術，期待成立田尾農業休閒協會後，藉用創新育成中心的概念翻轉傳統想法，創造產業新價值。

參與籌備會的業者謝釋龍也表示，公路花園一直以生產花木資材為主，較無法想像休閒產業，農業休閒協會成立將作為交流平台，協助業者充實休憩相關知識與經營方式，將商圈買賣升級為休閒服務業。

彰化縣現有二水鄉鼻仔頭休閒農業區、二林斗苑休閒農業區，兩個休閒農業區協會經常舉辦活動，二水鄉是以田園體驗為主，二林斗苑標榜「上山下海」，從二林田園採果到芳苑海牛文化，都辦得有聲有色，頗得好評。

農委會 鹿港

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