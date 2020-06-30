台中311加油站發油量全居冠 議員籲市府治空汙多管齊下

民進黨議員今針對台中空汙問題，指市長盧秀燕把台中火力發電廠當箭靶，但交通工具移動汙染源約占三成，較電力汙染嚴重，議員認為台中市加油站共311處，年度發油量近年來都居全台之冠，應加嚴管理，否則市長已換人，空氣沒換新。環保局回應，統計至今年5月，機車定檢率逾97%，全國第一，市府管制不放鬆。

台中市議會今進行最後一天市政總質詢，議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華希望市府重視加油站發油量，蕭隆澤說，盧市長上任已一年半，台中空氣品質時好時壞，變化不大。市府緊抓中火，好像全台中只有這個汙染源，罰單一張接一張開，他認為不管制移動汙染源，台中空氣難換新。

蕭隆澤指出，根據調查，當前國內空汙問題，境外汙染源約占三到四成，交通工具移動汙染源約占三成，電力汙染占6％到9％。其中，台中加油站數量占全國最高，共113站，前年發油量198萬2726公秉，去年達200萬公秉！等於產生約44億公升的二氧化碳 。議員質疑，加油站只是移動汙染源之一，但如無法可管，台中空氣品質怎麼會好？

環保局為改善空氣品質，市府針對各種汙染源，多面向進行改善，針對移動汙染源部分，除加碼補助老舊機車汰舊換新、新購電動車補助、建置完善電動車使用環境外，也加強烏賊車攔檢及宣導機車定檢，統計至109年5月，機車定檢率逾97%，全國第一，顯見市府對移動汙染源的管制已初見成效。