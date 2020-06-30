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溪頭歡慶50歲了！ 1970年生7/1入園一律10元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片
溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片

台大實驗林明天7月1日歡慶71周年慶，同時也是溪頭森林遊樂區成立50年的日子，台大實驗林宣布為了紀念難得的生日，推出門票優惠方案，凡是1970年出的生遊客，當日一律特惠票10元入園，同享一個充滿芬多精的森林浴。

溪頭園區指出，溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，區內遍植杉、柏、紅檜、銀杏與孟宗竹等，古木參天、林道四通八達，除遊玩、森林浴外，陳列館、竹類標本園、大學池、神木、孟宗竹林等，均適合進行有系統的植物觀察與賞鳥活動。

從日治時期開始，溪頭開發迄今可謂一座活的自然教室，區內約有木本植物300種、草本植物1,300種，除了可依植物標示牌上的說明逐一認識外，位於溪頭營林區辦公室二樓的陳列館，展有豐富的各種植物標本，配合幻燈片、圖表與文字說明，讓人一目瞭然。

一片已走過半個世紀的柳杉林，其樹冠層相當完整，森林中各種生物包羅萬象，彷彿進入生態王國；在台大實驗林50年來的精心規劃下，建置別出心裁的人工林冠層生態觀察的空中走廊，成為全台灣最著名的自然戶外體驗場所。

溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片
溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片
溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片
溪頭森林遊樂區位於南投縣鹿谷鄉，是台灣大學農學院實驗林7營林區之一，明天將歡度50歲生日。圖／本報資料照片

溪頭 台大 森林遊樂區

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