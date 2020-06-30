奧萬大26周年森林音樂課 這10天入園只要10元

南投縣仁愛鄉「奧萬大國家森林遊樂區」將在7月1日滿26歲，為慶祝該園區開園26周年，並配合「親愛森林音樂課」，林務局南投林管處祭出銅板價優惠，從1日至10日入園門票僅需10元，民眾可上山避暑，體驗奧萬大的夏季風采。

南投林管處指出，奧萬大園區因位居中海拔，入夏後氣候涼爽，山林生態資源豐沛，不僅有蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，園區內瀑布更因近期幾波降雨，水量豐沛壯闊，負離子量大增，搭配林間活氧、芬多精，令人暑氣全消。

而奧萬大國家森林遊樂區在1994年7月1日開園，明天將滿26歲，南投林管處長李政賢說，為幫奧萬大慶生，並鼓勵國人上山體驗台灣森林之美，今年慶生擴大優惠措施，且搭配「親愛森林音樂課」，推出入園門票銅板價10元。

民眾只要在7月1至5日歡慶奧萬大26周年，以及7月6至10日「親愛森林音樂課」，也就是在7月1至10日這10天期間入園，門票僅需10元；此外，在1日至16日的平日入住奧萬大除享住宿優惠價，更免費招待每位房客早、晚餐。