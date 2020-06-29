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中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

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中火重啟2號機組 市府再重罰2000萬元函送負責人

中央社 / 台中29日電

中火力發電廠2號機重啟爭議，台中市政府繼裁罰新台幣200萬元後，市長盧秀燕今天傍晚表示，環保局經蒐集相關證據後，今天決定再裁罰2000萬元，並將負責人函送法辦。

台電重啟中火2號燃煤機組加入發電行列，引發台中市議員與民眾到中火前靜坐抗議絕食，盧秀燕今天傍晚前往聲援。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，議員發起的抗議行動為的是鄉親的健康，為的是捍衛台中天空，訴求很簡單，就是不要再讓中部人用肺發電，也不要再讓中部人當「人體空氣清淨機」。彰化縣長王惠美和與南投縣長林明溱已主動聯絡她，明天也會參與絕食抗議活動。

她指出，聯合國醫學界已證實，燃煤發電會殘害人類身體健康，因此全世界絕大部分國家，包括鄰近的韓國、歐洲地區，都已決定讓燃煤電廠逐步退場，當全世界都在保護自己國家人民的時候，只有台灣的中央政府逆勢而行，重啟已關掉的2號燃煤機組。

盧秀燕並表示，經環保局蒐集相關證據與資料後，認定中火2號機開始發電，確定再開罰2000萬元，並依違反空污法函送下令啟動的負責人。

台中火力電廠2號機24日晚上點火測試，遭到市府裁罰新台幣200萬元，並勒令停工，中火25日投煤發電，市府環保局副局長陳宏益隨即率隊進廠稽查，經蒐集污染係數與相關事證後，今天做出裁罰。

台中市政府去年12月25日廢止台中電廠第2、3號機許可證，環保署在今年2月25日撤銷廢止的行政處分。台電表示，中火第2、3號機目前回歸「許可證展延審查」狀態，審查期間，這2部機組還是可以依法啟動發電。

中火 盧秀燕 空汙

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