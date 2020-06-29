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獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

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獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影
溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影

溪頭著名「妖怪村」商圈及飯店，上周端午連假創下全滿佳績，但由於明山別館經營團隊遲遲未能與原設計人曾俊琳（牛哥）達成協議，不但先將蘿西家族回歸「稅務出張所」繼續經營，妖怪村商標仍無法達成合作的共識，不但拒付今年起的商標使用費，也無法對妖怪村所衍生的10多件商品商標進行合法授權，曾俊琳上周已發出律師函表達異議，表示不排隊全面停止使用權。

妖怪村指出，經營團隊希望維持妖怪村商圈的商標使用，但飯店董事長林淇園方面，則希望恢復傳統明山森林會館的名稱，上周接到牛哥方面的律師函後，仍希望以最大的誠意，和設計人曾俊琳達成續約，目前已找出過去的舊協議，有關約滿無異議可繼續無償使用商標條文，但雙方並未就使用費的細節進行承諾，有意以現有商圈的店面，提供做為牛哥商標作品的專屬商店，表達商圈希望保留妖怪村商標的意願。

曾俊琳則說，2008年起參與妖怪村的商標商品開發，12年來以文創形象打造的商圈，對妖怪村這個品牌，但舊協議期限是到2014年就到期，雖希望新團隊繼續使用，畢竟妖怪村和自己的著作權早已連在一起， 包含房間、餐廳、印刷品都完全融在整個飯店裡，如果只想用在商圈店面，不想用在飯店，光是變更就要花不少錢。

既然明山會館遲遲不願解決妖怪村商標，曾俊琳表示，上周只好委請律師發函，要求針對妖怪村、喵蘿西所衍生10多件的合法商標及著作權，應於30日內出面協商商標及著作權是否繼續使用授權問題，逾期不出面處理，將收回全部合法商標及著作權的授權，最終落日條款也訂在今年底，收回全部商標設計使用權。

溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影
溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影
溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影
溪頭著名的妖怪村商圈及飯店，由於明山別館遲遲未能與原設計人曾俊琳達成協議共識，不排除終止所有商標的合作使用權。記者黑中亮／攝影

妖怪村 溪頭

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