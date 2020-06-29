台61線事故頻傳 彰化警方恢復測速出動機動三腳架

台61線彰化路段在端午節連續假期期間，連續發生死亡車禍、火燒車等多起嚴重交通事故，彰化警方決定從今天起恢復員警測速勤務，設置移動性科學儀器三腳架機動測速，先前發生問題的區間測速目前還在鑑定，尚未恢復，交通隊長林世明強調，交通執法不是目的，而是防止交通事故再次發生的手段。

台61線彰化段北上從鹿港彰濱匝道到伸港洋仔厝段區間測速今年取締，被用路人揪出設備失準，彰化警察局因此撤銷３千多張罰單，彰化交通隊組長蕭汝上說，區間測速設備目前仍暫停使用，由第三方公證單位驗證中，61缐區間測速全面喊停後，爲避免紛爭，也全面停止一般測速。

但今年端午連假4天期間，台61線彰化路段發生3起重大事故，造成2死悲劇，其中6月25日深夜線西鄉台61線169公里北上線西路段，蔡姓駕駛載著李性移工沿台16線南往北方向直行，自撞快慢車道分隔島後再撞路標門架，兩人雙雙不治。