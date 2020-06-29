南投社大盤點老樹 為地方編印「國姓大樹記」

地方老樹也是文化資源，南投縣社區大學國姓分校今年主動盤點珍稀或別具意義的地方老樹，透過圖文形式編印成「國姓大樹記」，找出超高齡山木瓜樹、會走路的芒果樹等約50棵樹，為當地留下文史生態紀錄。

南投縣社區大學國姓分校指出，今年開辦「遊山玩水在國姓」課程，透過室內外教學及探勘模式，由社大學員作為採集文史生態的人力，針對全鄉13村進行珍貴老樹盤點，協助記錄在地樹木生態資源，並將圖文資料集結成「國姓大樹記」。

今則在石門村石砌土地公廟辦理「國姓大樹記」發表會，並祭拜土地公及廟旁老櫸木，感謝庇佑踏查工作順利；指導老師潘樵說，經分工進行樹木資源調查，最終收錄約50棵樹，其中超高齡山木瓜樹、會走路的芒果樹等34棵有短文介紹。

而在長豐村的「超高齡山木瓜樹」顛覆木瓜僅生長2至5年，根據其樹幹呈現木質化，且與地主訪談等確認樹齡約50年，至今還結實纍纍；福龜村老茄苳則因盤根錯節下產生許多洞窟，成二戰期間躲空襲的防空洞，被當地人稱為「救命樹」。

另，北港村打石文化園區有棵「會走路的芒果樹」，因其樹幹裂開成長，形成有如雙腳般的模樣，看起來在走路一般，外型特異；同樣在北港村的能「看見台灣」的通天神木，石砌土地公廟旁的老櫸木等也都被收錄進「國姓大樹記」一書中。