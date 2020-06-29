快訊

信義區上億豪宅被爆打折出售？ 大S回應了

國民黨沙盤推演漏掉「沒冷氣」 藍委：任務沒成功但汲取經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投社大盤點老樹 為地方編印「國姓大樹記」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉福龜村老茄苳根系洞窟在二戰期間成防空洞，被居民稱為「救命樹」。 圖／潘樵提供
南投縣國姓鄉福龜村老茄苳根系洞窟在二戰期間成防空洞，被居民稱為「救命樹」。 圖／潘樵提供

地方老樹也是文化資源，南投縣社區大學國姓分校今年主動盤點珍稀或別具意義的地方老樹，透過圖文形式編印成「國姓大樹記」，找出超高齡山木瓜樹、會走路的芒果樹等約50棵樹，為當地留下文史生態紀錄。

南投縣社區大學國姓分校指出，今年開辦「遊山玩水在國姓」課程，透過室內外教學及探勘模式，由社大學員作為採集文史生態的人力，針對全鄉13村進行珍貴老樹盤點，協助記錄在地樹木生態資源，並將圖文資料集結成「國姓大樹記」。

今則在石門村石砌土地公廟辦理「國姓大樹記」發表會，並祭拜土地公及廟旁老櫸木，感謝庇佑踏查工作順利；指導老師潘樵說，經分工進行樹木資源調查，最終收錄約50棵樹，其中超高齡山木瓜樹、會走路的芒果樹等34棵有短文介紹。

而在長豐村的「超高齡山木瓜樹」顛覆木瓜僅生長2至5年，根據其樹幹呈現木質化，且與地主訪談等確認樹齡約50年，至今還結實纍纍；福龜村老茄苳則因盤根錯節下產生許多洞窟，成二戰期間躲空襲的防空洞，被當地人稱為「救命樹」。

另，北港村打石文化園區有棵「會走路的芒果樹」，因其樹幹裂開成長，形成有如雙腳般的模樣，看起來在走路一般，外型特異；同樣在北港村的能「看見台灣」的通天神木，石砌土地公廟旁的老櫸木等也都被收錄進「國姓大樹記」一書中。

潘樵表示，收錄標準不是以樹材價值認定，除珍稀罕見，對地方深具文化意義或外觀夠獵奇等也都是田野調查重點，更重要的是，該書是由當地家庭主婦、農夫、退休者或觀光解說員等素人完成且編印成書，為地方留下大樹紀錄更是難能可貴。

南投縣社區大學國姓分校今年主動盤點地方老樹，以圖文形式編印成「國姓大樹記」。記者賴香珊／攝影
南投縣社區大學國姓分校今年主動盤點地方老樹，以圖文形式編印成「國姓大樹記」。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉北港村能「看見台灣」的通天神木也被收錄進「國姓大樹記」。 圖／本報資料照
南投縣國姓鄉北港村能「看見台灣」的通天神木也被收錄進「國姓大樹記」。 圖／本報資料照
南投縣國姓鄉北港村打石文化園區有棵「會走路的芒果樹」。 圖／潘樵提供
南投縣國姓鄉北港村打石文化園區有棵「會走路的芒果樹」。 圖／潘樵提供
南投縣社區大學國姓分校今在石門村石砌土地公廟辦理「國姓大樹記」發表會。記者賴香珊／攝影
南投縣社區大學國姓分校今在石門村石砌土地公廟辦理「國姓大樹記」發表會。記者賴香珊／攝影
南投縣社區大學國姓分校今辦理「國姓大樹記」發表會，並祭拜土地公及廟旁老櫸木。記者賴香珊／攝影
南投縣社區大學國姓分校今辦理「國姓大樹記」發表會，並祭拜土地公及廟旁老櫸木。記者賴香珊／攝影

土地公 芒果 北港

延伸閱讀

中教大校園建棒球場 刨百年老榕 校友籲停工

浮在空中老榕樹 苗栗搶救老樹活教材

台南5社大疫情受害者 申請紓困解燃眉之急

疫後療癒首選 隨茶王當山林隱客

相關新聞

端節連假擠爆 南投國旅逾50萬人次

4天端節連假，南投縣各風景區人潮大反撲，擠進超過50萬人次的國旅遊客，九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪三大遊樂區指出，先前...

台61線事故頻傳 彰化警方恢復測速出動機動三腳架

台61線彰化路段在端午節連續假期期間，連續發生死亡車禍、火燒車等多起嚴重交通事故，彰化警方決定從今天起恢復員警測速勤務，...

南投社大盤點老樹 為地方編印「國姓大樹記」

地方老樹也是文化資源，南投縣社區大學國姓分校今年主動盤點珍稀或別具意義的地方老樹，透過圖文形式編印成「國姓大樹記」，找出...

彰化鐵道舊宿舍群今年將拆除18棟 後續活化挑戰大

彰化扇形車庫北側的的彰化台鐵舊宿舍群，經文史團體發起搶救守護至今活化延宕，文化局文化資產審議會去年同意拆除計畫，管理單位...

鼓勵捐血 台中國際獅子會300-C1區獅友送捐血車一輛

台中市北屯區沒有固定捐血地點，國際獅子會300-C1區總監謝文卿考慮有意捐血者經常必須遠赴其他地區捐血，實在不便，加上新...

台中街頭20多聲槍響遭批治安壞 警方：槍擊案六都最低

台中市民進黨議員今爆料，指在24日凌晨4時許在台中市府附近的治安重點區，竟驚聞連續槍響，至少開了10、20槍，現場撿到近...

7隻浪浪遭毒殺未破案 彰縣新建流浪動物之家也遇困難

彰化縣芳苑鄉三合村本月25日發生疑似虐殺7隻流浪狗案件，凸顯流浪狗數量不少但收容場所嚴重不足的問題，縣動物防疫所找到芳苑...

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館附設福井食堂的雞腿便當小有名氣，但負責人陳朝強說，上周首度開天窗，長期合作的盤商竟交不出國產雞...

南投監理站60歲搬新家 全棟外型採綠建築

服務在地鄉親已經有60年的南投監理站，今天起搬遷至新址，配合公路監理駕駛訓練業務，新站鄰隔公路總局中區汽訓中心，採用採用...

中火重啟機組 盧秀燕：台電違法開機打蒼蠅更要打老虎

台中火力發電廠啟動2號機組，今天加入發電行列。國民黨台中市議員昨天下午開始在中火靜坐，超過15個小時。市長盧秀燕今天上午...

中火重啟機組 中市議員靜坐抗議

不滿台電重啟台中電廠2號機組，台中市國民黨新生代市議員黃健豪、羅廷瑋昨天下午到台中火力發電廠前静坐抗議，議會黨團執行長吳...

疏洪道垃圾清不完 埔里裝電眼揪兇

南投縣埔里鎮近年積極整治杷城疏洪道，除盼改善優養化問題，更安排河川保育志工定期淨溪，卻仍有不肖民眾將「河道當垃圾場」，導...

熱門新聞

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

國慶焰火選在台南漁光島 4區好觀賞

桃園500元電子旅遊券逾15萬人登記 鄭文燦再加碼3萬份

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。