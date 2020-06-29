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彰化鐵道舊宿舍群今年將拆除18棟 後續活化挑戰大

聯合報 / 記者林敬家／連線即時報導
彰化台鐵舊宿舍群內部的幼兒園溜滑梯殘破不堪。記者林敬家／攝影
彰化台鐵舊宿舍群內部的幼兒園溜滑梯殘破不堪。記者林敬家／攝影

彰化扇形車庫北側的的彰化台鐵宿舍群，經文史團體發起搶救守護至今活化延宕，文化局文化資產審議會去年同意拆除計畫，管理單位台鐵局本月5日完成招標工作，全區66棟建物含5個防空洞，有6棟是歷史建築，預計拆除18棟，彰化市公所已租6棟，各界期盼今年底就能完成拆除工程。

扇形車庫北側2公頃的「鐵道舊宿舍群」與扇形車庫同樣建於1922年，是台灣保存較完整的台鐵員工宿舍區，原在都市更新計畫中面臨被拆除命運，在文史團體奔走下，2017年全區登錄為文化景觀，但長時間荒廢，地方團體還自發打掃、舉辦市集活動，增加民眾對鐵道舊宿舍群的關注。

台中工務段指出，彰化台鐵宿舍群拆除、整理工程今年4月21日開標，有8家廠商投標，6家廠商符合資格，但最低標的3家廠商都低於底價7折，經了解有些廠商誤以為是全區拆除，事後表示對於需要細緻拆除的工作無法勝任放棄承攬，本月6月初順利完成作業。

彰化火車站北區都市更新計畫2008年定案，地主之一的台鐵當時同意拆除彰化台鐵舊宿舍群改建公園、停車場，由縣府管理使用，即便現在被列為文化景觀，台中工務段說，預計今年18棟拆除工程完工後，仍會將土地交給縣府後續規畫處理。

但彰化文化局長張雀芬指出，彰化台鐵宿舍群目前管理單位為台鐵局，應由台鐵局規劃未來管理使用方式，並將再利用計畫送到文資審議委員會審議。

彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍表示，起初各界對於要保留幾棟建物有不同意見，但經過多次會議、協調，專家學者評估下，拆除18棟是最大的共識，歷經多年許多建物更殘破不堪，拆除工程展開是一大進展，希望盡快執行，但後續的修復、未來活化才將是更大考驗。

台鐵 宿舍 文化局

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