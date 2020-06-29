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鼓勵捐血 台中國際獅子會300-C1區獅友送捐血車一輛

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
國際獅子會300-C1區總監謝文卿（左二）號召獅友們捐出新型捐血車一輛，放置在北屯區仁和公園停車場，方便北屯區一帶居民捐血。圖／國際獅子會300-C1區提供
國際獅子會300-C1區總監謝文卿（左二）號召獅友們捐出新型捐血車一輛，放置在北屯區仁和公園停車場，方便北屯區一帶居民捐血。圖／國際獅子會300-C1區提供

台中市北屯區沒有固定捐血地點，國際獅子會300-C1區總監謝文卿考慮有意捐血者經常必須遠赴其他地區捐血，實在不便，加上新冠肺炎造成嚴重血荒，因此特別號召獅友們今天共同在仁和公園停車場捐置一輛捐血車，方便北屯、北區一帶民眾捐血，大家齊力度過血荒。

不僅如此，謝文卿最近也發起捐血接力活動，共募得14182袋，血液總量為3545500cc，打破歷屆捐血量。

謝文卿說，事實上國際獅子會300-C1區20年前就曾捐贈過捐血車，但早已報廢。此次則是經北屯區市議員陳成添溝通協調，以及市府協助，終於達成共識，選在台中市北屯區仁和公園停車場設置北屯捐血站，嘉恵熱心捐血的社會大眾，

仁和公園停車場位在崇德路三段、崇德九路和昌平路二段交叉路口的，北屯區及附近地區的熱血民眾從此可以就近捐血，不必遠赴其他地區捐血。

另外，國際獅子會300-C1區今年的年度社會服務主題是「永久愛您、行善有您」，除了捐助捐血車和號召捐血，獅友們也共同捐贈台中市迅雷救援協會救災車及救難設備，以及南投縣家扶中心中輟生接送車，愛心活動持續不斷。

捐血 停車場 台中市

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